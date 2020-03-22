Неизведанные места Одесской области: Великомихайловка была центром торговли и ремесел

Этот поселок знал разные времена. Здесь жили и немцы-колонисты, и канадские украинцы, шумели революционные события и проходил крестный ход, доставивший в Одессу Касперовскую икону. Не менее интересен поселок и своей природой, которая располагает не только к отдыху, но и к активному времяпрепровождению.

Еще до революции в селе открыли школу, больницу и телеграф

Расстояние от Одессы — 118 км

История Великомихайловки началась еще в середине 1700-х годов. Тогда земли, на которых находится село, принадлежали генерал-майору Ланскому. Часть этих земель он продал полковнику Давидовичу, а тот, в свою очередь, уступил их подпоручику Ивану Гросулу. В 1797 году здесь появилось село Богуславка, которое помещик заселил крепостными. После смерти Гросула его земли разделили между собой три сына. Одного из них звали Михаилом, так же назвали село, которое он унаследовал, — Михайловка.

Через село проходил торговый путь, и благодаря этому в Михайловке развивались ремесла, оседали новые мастера, Вскоре село превратилось в небольшой торговый город. Центральную часть поселка тогда так и называли — «Городок». Каждую неделю здесь шумели бойкие базары, где торговали хлебом, шерстью и другими товарами «повышенного спроса». Позже Богуславку, Михайловку и близлежащие хутора объединили в новое большое село, которое вплоть до 1945 года называли Гросулово, а после войны оно получило название Великомихайловка.

В 1867 году в селе была открыта первая двухклассная народная школа, где обучалось 30 учеников. Также здесь работали почтово-телеграфное отделение, небольшая больница, аптека и паровая мельница.

В сентябре 1918 года через Великомихайловку прошел крестный ход, во время которого из села Касперовка в Одессу была перенесена икона Богородицы. Из достопримечательностей в Великомихайловке сохранился дом помещика Ивана Гросула, построенный в 1796 году. Также заинтересовать гостей могут здание бывшей волостной управы и частный дом Славутера, возведенные в XIX веке.

Воробеевку основали крепостные

Село расположено в 45 км от Великомихайловки. Основано оно в XVIII веке крепостными крестьянами, которые бежали из северной части страны от жестокости помещиков. В 1815 году здесь поселились немцы-колонисты, и село получило новое название — Воробьево-Берлин. А после Второй мировой войны, когда большая часть немецкого населения переехала в Германию, село переименовали в Чапаево. В 2016 году село стало Воробеевкой.

Мигаи восстанавливали канадцы

Находится в 30 км от районного центра. Село было основано помещиком Мигаем в 1800 году. Через 10 лет его продали немецкому колонисту Келлеру. Работали на него на добровольной основе безземельные крестьяне с близлежащих хуторов. После революции земли раздали народу, а помещичья усадьба перешла в собственность государства. В 1920-х годах по личной просьбе Ленина в Мигаи переехали 150 канадских украинцев для восстановления страны.

Отдых на природе:

Охоту организуют Великомихайловское, Петровское, Цебриковское лесничества. Также в районе есть все условия для проведения экстрим-соревнований внедорожников.

Заказники и заповедники:

«Фрасино» — ландшафтный заказник расположен в селе Трофимовка.

«Гребеники» — геологический памятник, где найдены стоянка охотников каменного века и кости древних животных.

«Кардамычевский» — парк-памятник общегосударственного значения, находится в селе Кардамычево. Здесь произрастает более 50 видов деревьев и кустарников, есть фонтан и стоянка для отдыха.

Ярмарки, народные праздники и фестивали:

День освобождения — апрель

День пгт Великомихайловка – сентябрь

День образования села Великоплоское — октябрь

Фото: s3.amazonaws.com

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