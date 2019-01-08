﻿ Долгожданная весть из Ирана: одесский моряк Андрей Новичков вышел на свободу  - Одесская Жизнь

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Долгожданная весть из Ирана: одесский моряк Андрей Новичков вышел на свободу 

Долгожданная весть из Ирана: одесский моряк Андрей Новичков вышел на свободу 

Сейчас Андрей Новичков находится в посольстве Украины в Иране.

Напомним, украинского моряка Андрея Новичкова подозревали в убийстве матроса, который выбросился за борт. Около двух лет одессит находился под следствием в Иране. В июле в качестве протеста он объявил голодовку. А в конце прошлого года бабушка Андрея заявила, что её внуку грозит расправа в тюрьме и призвала Президента защитить парня.

Новичкова обещали отпустить в обмен на помилование иранца, задержанного в Украине по обвинению в шпионаже. В декабре Президент Украины подписал необходимый документ.

Сегодня, 8 января, одессита наконец освободили, и в ближайшие несколько дней он сможет вернуться домой. Об этом сообщил сам Пётр Порошенко.

ПП: Щойно було звільнено українського моряка Новічкова. Зараз Андрій перебуває на території Посольства України в Ірані….

Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 8 січня 2019 р.

 

Фото: твиттер Президента Украины и ФБ-группа помощи Андрею Новичкову.

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