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Ракетный удар по Одессе 6 марта: стали известны имена погибших

Ракетный удар по Одессе 6 марта: стали известны имена погибших

В Одессе попрощались с военнослужащими, погибшими в результате удара по городу 6 марта. Их имена публикует организация Veterans Hub Odesa.

По сообщению Veterans Hub Odessa, в тот день погибли девять моряков:

  • 26-летний главный старшина Станислав Хохлов;
  • 31-летний старшина 2-й статьи Вячеслав Васильев;
  • 35-летний младший сержант Владимир Бутов;
  • 37-летний старший матрос Юрий Слепченко;
  • 26-летний матрос Петр Корниенко;
  • 27-летний военнослужащий Андрей Лихно;
  • 38-летний старшина 2-й статьи Николай Тягий;
  • 25-летний матрос Виталий Малютин;
  • 39-летний старший матрос Александр Коноваленко.

Погибшие в Одессе 6 марта 2024

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Также 11 марта в Одессе проводили в последний путь бойца ЗСУ Александра Закерничного, погибшего в бою с российскими оккупантами и террористами на Харьковщине 4 августа 2023 года, автора книги «Записки добровольца», которая увидела свет уже после смерти ее автора, в декабре прошлого года.

Напомним, утром 6 марта рашисты выпустили по Одессе баллистическую ракету, которая взорвалась на территории Одесского порта когда там находились делегации Украины с президентом Зеленским и Греции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Тогда неофициально сообщалось о пяти погибших и таком же числе раненых. Политики и их окружение не пострадали.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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