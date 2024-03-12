Ракетный удар по Одессе 6 марта: стали известны имена погибших

По сообщению Veterans Hub Odessa, в тот день погибли девять моряков:

26-летний главный старшина Станислав Хохлов;

31-летний старшина 2-й статьи Вячеслав Васильев;

35-летний младший сержант Владимир Бутов;

37-летний старший матрос Юрий Слепченко;

26-летний матрос Петр Корниенко;

27-летний военнослужащий Андрей Лихно;

38-летний старшина 2-й статьи Николай Тягий;

25-летний матрос Виталий Малютин;

39-летний старший матрос Александр Коноваленко.

Также 11 марта в Одессе проводили в последний путь бойца ЗСУ Александра Закерничного, погибшего в бою с российскими оккупантами и террористами на Харьковщине 4 августа 2023 года, автора книги «Записки добровольца», которая увидела свет уже после смерти ее автора, в декабре прошлого года.

Напомним, утром 6 марта рашисты выпустили по Одессе баллистическую ракету, которая взорвалась на территории Одесского порта когда там находились делегации Украины с президентом Зеленским и Греции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Тогда неофициально сообщалось о пяти погибших и таком же числе раненых. Политики и их окружение не пострадали.