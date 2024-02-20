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Какое имущество не арестуют за долги: ответ юристов

Какое имущество не арестуют за долги: ответ юристов

Как известно, чтобы вернуть долги, исполнительная служба может налагать арест на имущество граждан. В то же время есть список вещей, которые точно не будут описаны и реализованы. Что это за вещи, сообщает Телерам-канал «Ти ж юрист».

Кто налагает арест на имущество украинцев

Арест налагает исполнительная служба на основании постановления исполнителя об аресте средств должника. Само постановление выносится согласно исполнительным документам или из решения суда, судебного приказа или нотариуса.

При этом исполнительная служба накладывает аресты только на должников.

Причин ареста может быть много, например, долг в банке, наличие задолженности по уплате алиментов, штрафов или государственных налогов.

Соответственно, взыскателем долгов может быть физическое, юридическое лицо или государство.

Какое имущество не могут арестовать

В то же время юристы обнародовали список имущества, которое не может быть арестовано исполнительной службой. В частности, это:

  • предметы ежедневного бытового потребления (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования;
  • лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимые должнику;
  • мебель – по одной кровати и стулу на каждого человека и один стол, один шкаф на семью;
  • один холодильник на семью;
  • один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон на каждого человека;
  • запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его содержании;
  • имущество, необходимое для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов должником, членами его семьи и лицами, находящимися на его содержании;
  • семена, необходимые для очередного посева и несобранный урожай – у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание)
  • сельскохозяйственный инвентарь у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством;
  • призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.

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Фото proverka.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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