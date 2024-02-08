Из плена вернулись еще 100 украинцев: большинство — защитники Мариуполя

В рамках очередного обмена Украина вернула из российского плена 100 своих защитников. Это уже 51-й успешный обмен с начала полномасштабной агрессии РФ.

Среди освобожденных:

49 воинов Национальной гвардии Украины;

25 пограничников;

26 военнослужащих ВСУ;

11 бойцов территориальной обороны.

Все освобожденные — рядового и сержантского состава. 84 из них мужественно обороняли Мариуполь, 82 из которых — герои «Азовстали». Остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях.

28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему освобожденному герою 62 года, а самому молодому — 20.

С начала полномасштабной войны из российского плена удалось освободить уже 3135 украинских защитников и защитниц.