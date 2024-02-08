Из плена вернулись еще 100 украинцев: большинство — защитники Мариуполя

Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство — защитники Мариуполя. Все — наши, все — снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем! Наша команда, которая занимается обменами, — спасибо за нужный стране результат, — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале!
В рамках очередного обмена Украина вернула из российского плена 100 своих защитников. Это уже 51-й успешный обмен с начала полномасштабной агрессии РФ.
Среди освобожденных:
- 49 воинов Национальной гвардии Украины;
- 25 пограничников;
- 26 военнослужащих ВСУ;
- 11 бойцов территориальной обороны.
Все освобожденные — рядового и сержантского состава. 84 из них мужественно обороняли Мариуполь, 82 из которых — герои «Азовстали». Остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях.
28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему освобожденному герою 62 года, а самому молодому — 20.
С начала полномасштабной войны из российского плена удалось освободить уже 3135 украинских защитников и защитниц.