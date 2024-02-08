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Из плена вернулись еще 100 украинцев: большинство — защитники Мариуполя

Из плена вернулись еще 100 украинцев: большинство — защитники Мариуполя

Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство — защитники Мариуполя. Все — наши, все — снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем! Наша команда, которая занимается обменами, — спасибо за нужный стране результат, — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале!

В рамках очередного обмена Украина вернула из российского плена 100 своих защитников. Это уже 51-й успешный обмен с начала полномасштабной агрессии РФ.

Среди освобожденных:

  • 49 воинов Национальной гвардии Украины;
  • 25 пограничников;
  • 26 военнослужащих ВСУ;
  • 11 бойцов территориальной обороны.

Все освобожденные — рядового и сержантского состава. 84 из них мужественно обороняли Мариуполь, 82 из которых — герои «Азовстали». Остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях.

возвращение из плена
возвращение из плена
возвращение из плена
возвращение из плена
возвращение из плена
возвращение из плена
возвращение из плена

28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему освобожденному герою 62 года, а самому молодому — 20.

С начала полномасштабной войны из российского плена удалось освободить уже 3135 украинских защитников и защитниц.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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