10 апреля: оккупация и освобождение Одессы в цифрах (видео)

В этот день, 10 апреля, мы традиционно отмечаем День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Во времена, когда одесситам, как и всей Украине, приходится бороться с новыми оккупантами, мы вспоминаем 8 фактов о том, как наш город жил при румынской оккупации.

907 дней

Наш город был оккупирован 907 дней. Вражеская армия зашла в Одессу 16 октября 1941 года и установила здесь свои порядки почти на три года. Через день после начала оккупации Одессу стала столицей так называемой Трансистрии – новообразованного региона, который немцы отдали румынам под управление. В Трансистрию в том числе входили части Херсонской и Николаевской областей, а также территории современной Молдовы.

Почти 300 тысяч погибших

За время немецко-румынской оккупации Одесская область потеряла 279631 жителя, большая часть из которых были евреями. Массовое преследование мирного населения началось с первых дней захвата города. Людей вешали прямо на улицах: с обеих сторон Пушкинской улицы и Александровского проспекта стояли ряды виселиц. Примерно 10% одесских евреев были уничтожены в первую неделю пребывания румын в Одессе. Одна из самых массовых казней произошла 23 октября 1941 года, когда в 9 артиллерийский складах в районе нынешней площади Толбухина за одну ночь заживо сожгли от 5 до 10 тысяч человек. Позже людей начали сгонять в гетто, в Одессе такое место находилось в районе Слободки. До 10 апреля 1944 года дожили не более 600 евреев, хотя до войны они составляли едва ли не треть населения города.

10 человек в яме на 7 м2

За время оккупации в Одессе находилось достаточно неравнодушных людей, которые спасали евреев от преследования. Так, семья караимов прятала у себя с десяток человек, которым приходилось сидеть в яме, площадью всего 7 квадратных метров. Там находилась и 15-летняя Люся Калика, которая таким образом пряталась всю оккупацию, и в итоге выжила.

Еще одна история спасения евреев связана с психиатрической лечебницей на улице Воробьева. Доктору больницы Дмитрию Шевалеву удалось спасти людей, выдав их за душевнобольных. При проверке лечебницы румыны не заподозрили обмана.

5 тысяч новых заведений

Несмотря на притеснение евреев, к остальному населению Одессы румыны относились достаточно благосклонно, поскольку народный бунт в городе им был не нужен. Тем, кто не боролся против новой власти, были предложены выгодные условия для предпринимательства. Оккупанты давали выгодные кредиты для открытия частных предприятий, и этой возможностью пользовались многие. Только в начале 1942 года было зарегистрировано более 5 тысяч заявок на открытие новых заведений, среди которых были магазины, кафе и парикмахерские.

5 партизанских отрядов

Во время оккупации в Одессе и области активно работали разведывательно-диверсионные группы. Они скрывались от захватчиков в старых каменоломнях Молдаванки, катакомбах на Дальницкой, в Нерубайских каменоломнях и шахтах в селе Усатово. Известно как минимум о пяти подобных партизанских отрядах в Одессе, которыми руководили как местные сотрудники НКВД, так и столичные разведчики. Один из таких отрядов возглавлял капитан Владимир Молодцов. Диверсанты вычисляли цели для будущих авиадударов, подрывали железнодорожное полотно и устраивали партизанские засады. С подпольем, безусловно боролись: катакомбы подрывали, а выходы из них замуровывали. Самого Молодцова арестовали зимой 1942-го и через полгода расстреляли.

79 лет

Одесса была окончательно освобождена от немецко-румынских захватчиков 79 лет назад в ходе Одесской наступательной операции, которой руководил одессит – маршал Родион Малиновский. Его контрнаступление началось еще в конце марта-начале апреля 1944 года: тогда были освобождены Николаев, Очаков и Раздельная. 9 апреля Третий Украинский фронт оказался на подступах к Одессе и выбил румын из города всего за сутки. Бои с оккупантами начались со стороны Тираспольского шоссе и сосредоточились на окраинах, не захватив исторический центр. 10 апреля 1944-го года Одесса была полностью освобождена от вражеских войск.

15 тысяч взрывных устройств

При отходе из Одессы оккупанты заминировали многие ключевые городские объекты, заложив под них более 15 тысяч взрывных устройств. В итоге в городе были подорваны железнодорожный вокзал и Главпочтамт, морской порт так же значительно пострадал. Всего было разрушено 902 здания. Однако бомба, якобы заложенная под Оперным театром, по мнению одесского историка Александра Бабича, в действительности не существовала. Это миф, официальных подтверждений которому до сих пор не найдено.

Первый город-герой

После войны 13 городов были удостоены высшей степени отличия. Одесса свое звание города-героя получила одной из первых за неделю до Победы – 1 мая 1945 года.