Что празднуют 20 апреля: День цирка, музыкальных магазинов и другие события

Праздники и события 20 апреля

Международный день Cli-Fi

Этот праздник привлекает внимание к климатической литературе. Жанр «Cli-Fi» (сокращенно от «climate fiction») описывает постапокалиптические сценарии, связанные с изменениями климата. Этот день вдохновляет на размышления об экологических проблемах и возможных путях их решения.

День благодарности волонтерам

Праздник одевается в благодарность тем, кто бескорыстно отдает свое время и усилия для помощи другим. Волонтеры делают мир лучше, и этот день является признанием их вклада в благотворительность, медицину, образование и многие другие сферы.

День музыкальных магазинов

Праздник отмечает важность музыкальной культуры и магазинов, где можно приобрести альбомы, винилы, CD и другие музыкальные материалы. Это день для открытия новых мелодий и поддержки музыкальных исполнителей.

Международный день цирка

Праздник отмечает магию и веселье цирковой жизни. Цирк — это место, где артисты поражают зрителей акробатикой, фокусами, жонглированием и другими представлениями. Этот день чествует талант цирковых исполнителей.

День китайского языка

Праздник отмечает красоту и богатство китайского языка. Китайский — один из самых распространенных языков в мире, и этот день вдохновляет на изучение его символов, выражений и культурного наследия.

День окружающей среды

Этот праздник напоминает о важности охраны природы и устойчивого развития. Люди объединяются, чтобы сделать мир чище, сохранить ресурсы и уменьшить влияние нашей деятельности на окружающую среду.

Именины 20 апреля

20 апреля именины празднуют: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

Кто из известных людей родился 20 апреля

В этот день родились:

1903 год: Гео Шкурупий, украинский писатель, представитель панфутуризма, стал жертвой сталинского террора.

1908 год: Ирина Беклемишева, украинская художница, оставила свой след в искусстве.

1939 год: Анна Светличная, украинская поэтесса, известная своими стихами и литературной деятельностью.

Памятные даты 20 апреля