Что празднуют 20 апреля: День цирка, музыкальных магазинов и другие события

Что празднуют в Украине и мире 20 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 20 апреля
Международный день Cli-Fi
Этот праздник привлекает внимание к климатической литературе. Жанр «Cli-Fi» (сокращенно от «climate fiction») описывает постапокалиптические сценарии, связанные с изменениями климата. Этот день вдохновляет на размышления об экологических проблемах и возможных путях их решения.
День благодарности волонтерам
Праздник одевается в благодарность тем, кто бескорыстно отдает свое время и усилия для помощи другим. Волонтеры делают мир лучше, и этот день является признанием их вклада в благотворительность, медицину, образование и многие другие сферы.
День музыкальных магазинов
Праздник отмечает важность музыкальной культуры и магазинов, где можно приобрести альбомы, винилы, CD и другие музыкальные материалы. Это день для открытия новых мелодий и поддержки музыкальных исполнителей.
Международный день цирка
Праздник отмечает магию и веселье цирковой жизни. Цирк — это место, где артисты поражают зрителей акробатикой, фокусами, жонглированием и другими представлениями. Этот день чествует талант цирковых исполнителей.
День китайского языка
Праздник отмечает красоту и богатство китайского языка. Китайский — один из самых распространенных языков в мире, и этот день вдохновляет на изучение его символов, выражений и культурного наследия.
День окружающей среды
Этот праздник напоминает о важности охраны природы и устойчивого развития. Люди объединяются, чтобы сделать мир чище, сохранить ресурсы и уменьшить влияние нашей деятельности на окружающую среду.
Именины 20 апреля
20 апреля именины празднуют: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.
Кто из известных людей родился 20 апреля
В этот день родились:
- 1903 год: Гео Шкурупий, украинский писатель, представитель панфутуризма, стал жертвой сталинского террора.
- 1908 год: Ирина Беклемишева, украинская художница, оставила свой след в искусстве.
- 1939 год: Анна Светличная, украинская поэтесса, известная своими стихами и литературной деятельностью.
Памятные даты 20 апреля
- 1653 год: Оливер Кромвель прекращает деятельность оппозиционных сил в парламенте Англии.
- 1770 год: Джеймс Кук совершает историческое открытие Нового Южного Уэльса в Австралии.
- 1841 год: Эдгар По публикует «Убийства на улице Морг», первый в истории детективный рассказ.
- 1865 год: Мир увидел безопасные спички, изменившие повседневную жизнь.
- 1902 год: Мария и Пьер Кюри достигают прорыва, получив чистый радий.
- 1918 год: Город Славянск в Донецкой области был освобожден от большевиков Славянской группой Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР.
- 1940 год: Первый электронный микроскоп был продемонстрирован в США, открывая новую эру в микроскопии.
- 1949 год: Состоялся I Всемирный конгресс сторонников мира, призванный способствовать глобальному миротворческому движению.
- 1989 год: Китайские власти издают приказ об очистке площади Тяньаньмэнь от студентов.
- 1999 год: Трагедия в школе Литлтона в Колорадо, где трое подростков устроили массовое убийство.
- 2000 год: Тактическая ракета попадает в жилой дом в Броварах, в результате чего погибли три человека, а пятеро получили ранения.