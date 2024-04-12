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В Одессе заработало информационное окно для моряков: о чем можно узнать

В Одессе заработало информационное окно для моряков: о чем можно узнать

В Администрации судоходства, в Одессе, заработало информационное окно для моряков и их представителей. Для того чтобы получить необходимую консультацию не надо регистрироваться в электронной очереди.

Об этом сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

Какую информацию могут получить моряки:

  • статус изготовления документов;
  • перечень необходимых документов для подачи и получения;
  • необходимые реквизиты для заполнения заявления;
  • помощь и разъяснения по использованию цифровых сервисов;
  • стоимость услуг и способы оплаты;
  • о получении месяца в электронной очереди онлайн/через терминал;
  • время приема заявлений и выдачи документов.

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Какая информация не будет предоставляться:

  • рассмотрение стажа моряка и вывод о том сможет он подтвердить/повысить квалификацию/звание, или нет (стаж рассматривает исключительно ГККМ);
  • консультации по поводу установления легитимности документов;
  • несогласие с принятым решением ГККМ об отказе в выдаче квалификационных документов (такие решения обжалуются в рамках апелляционной комиссии Администрации судоходства, или посредством устранения ошибок допущенных при подаче заявления).

«Работники Информационного окна не рассматривают заявления и документы, не принимают решения о выдаче квалификационных документов, не получают место в электронной очереди за моряка, или за его представителя», — отметил Евгений Игнатенко.

Напомним, Администрация судоходства в Апелляционном административном суде вернула себе право выполнять свои функции и внедрять реформу по дипломированию моряков в соответствии с международными стандартами.

Летом 2023 года украинские моряки получили возможность подавать заявки на получение квалификационных документов онлайн благодаря новой услуге в «Дии». Теперь им не нужно посещать государственные учреждения и заполнять кучу бумаг.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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