В Одессе заработало информационное окно для моряков: о чем можно узнать

Об этом сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

Какую информацию могут получить моряки:

статус изготовления документов;

перечень необходимых документов для подачи и получения;

необходимые реквизиты для заполнения заявления;

помощь и разъяснения по использованию цифровых сервисов;

стоимость услуг и способы оплаты;

о получении месяца в электронной очереди онлайн/через терминал;

время приема заявлений и выдачи документов.

Какая информация не будет предоставляться:

рассмотрение стажа моряка и вывод о том сможет он подтвердить/повысить квалификацию/звание, или нет (стаж рассматривает исключительно ГККМ);

консультации по поводу установления легитимности документов;

несогласие с принятым решением ГККМ об отказе в выдаче квалификационных документов (такие решения обжалуются в рамках апелляционной комиссии Администрации судоходства, или посредством устранения ошибок допущенных при подаче заявления).

«Работники Информационного окна не рассматривают заявления и документы, не принимают решения о выдаче квалификационных документов, не получают место в электронной очереди за моряка, или за его представителя», — отметил Евгений Игнатенко.

Напомним, Администрация судоходства в Апелляционном административном суде вернула себе право выполнять свои функции и внедрять реформу по дипломированию моряков в соответствии с международными стандартами.

Летом 2023 года украинские моряки получили возможность подавать заявки на получение квалификационных документов онлайн благодаря новой услуге в «Дии». Теперь им не нужно посещать государственные учреждения и заполнять кучу бумаг.