В Одессе заработало информационное окно для моряков: о чем можно узнать

В Администрации судоходства, в Одессе, заработало информационное окно для моряков и их представителей. Для того чтобы получить необходимую консультацию не надо регистрироваться в электронной очереди.
Об этом сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.
Какую информацию могут получить моряки:
- статус изготовления документов;
- перечень необходимых документов для подачи и получения;
- необходимые реквизиты для заполнения заявления;
- помощь и разъяснения по использованию цифровых сервисов;
- стоимость услуг и способы оплаты;
- о получении месяца в электронной очереди онлайн/через терминал;
- время приема заявлений и выдачи документов.
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Какая информация не будет предоставляться:
- рассмотрение стажа моряка и вывод о том сможет он подтвердить/повысить квалификацию/звание, или нет (стаж рассматривает исключительно ГККМ);
- консультации по поводу установления легитимности документов;
- несогласие с принятым решением ГККМ об отказе в выдаче квалификационных документов (такие решения обжалуются в рамках апелляционной комиссии Администрации судоходства, или посредством устранения ошибок допущенных при подаче заявления).
«Работники Информационного окна не рассматривают заявления и документы, не принимают решения о выдаче квалификационных документов, не получают место в электронной очереди за моряка, или за его представителя», — отметил Евгений Игнатенко.
Напомним, Администрация судоходства в Апелляционном административном суде вернула себе право выполнять свои функции и внедрять реформу по дипломированию моряков в соответствии с международными стандартами.
Летом 2023 года украинские моряки получили возможность подавать заявки на получение квалификационных документов онлайн благодаря новой услуге в «Дии». Теперь им не нужно посещать государственные учреждения и заполнять кучу бумаг.