ЮНЕСКО отреагировала на обращение одесситов о сохранении исторических памятников

Об этом рассказала у себя в Facebook уроженка Одессы, ныне исследователь-антрополог из Королевского колледжа Лондона Анастасия Пилявский.

Она напомнила, что в октябре этого года 150 жителей и уроженцев Одессы обратились к Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле по поводу сохранения в городе объектов всемирного наследия. Это обращение было отправлено после того, как предыдущая петиция к украинским властям, подписанная сотнями одесситов, осталась без ответа.

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Подписавшиеся под обращением просят отложить решение о демонтаже исторических памятников до окончания войны, когда станет возможным проведение полноценных общественных обсуждений. В письме отмечается, что во время войны нецелесообразно тратить ресурсы на демонтаж памятников и замену табличек.

«В письме мы объясняем, что война против варварского агрессора, когда страна находится под экзистенциальной угрозой, когда большинство демократических процессов вынуждено стали на паузу (выборы и коллективные протесты запрещены, миллионы покинули страну, сотни тысяч воюют на фронте) – не время для сложных и серьезных решений по объектам признанным ЮНЕСКО Всемирным Наследием, которое Украина обязалась сохранить для мирового сообщества», – поясняет Анастасия Пилявский.

И вот пришел ответ от ЮНЕСКО, в котором организация подтвердила важность диалога со всеми заинтересованными сторонами и пообещала обсудить этот вопрос с украинскими властями в рамках мониторинга объектов мирового наследия.

«В переводе с ООНовского наречия, ЮНЕСКО войдет в диалог с украинским правительством и будет настаивать на участии жителей Одессы в любых решениях. Произвол, вкратце, на паузе. А пока что, воюем с врагом настоящим, а не с Одесситами и не с давно мертвым Пушкиным, на котором так комично зациклились наши критики», – добавила Пилявский.

Стоит отметить, что ранее, отвечая на запрос украинского издания LB.ua, в ЮНЕСКО заявляли о намерении рассмотреть письмо одесситов летом 2025 года.

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