Одесситы собрали деньги на памятник Пушкину: красивая история оказалась мифом

Памятник Пушкину на сегодняшнем Приморском бульваре… Сколько споров вокруг него! А еще больше – мифов. Об одном из них, наиболее распространенном, рассказываем сегодня нашим читателям. С доказательствами! Вы, вероятно, догадались, о чем идет речь: мол, памятник поэту в Одессе установлен на средства простых одесситов…

Мы в Музее-кафе «Старая Одесса»… Его основатель Петр Манелис достает книгу, вышедшую в Одессе в 1890 году. Книга посвящена истории установления памятника-фонтана Пушкину (издательство «Пчелка»).

– Мне часто приходится выслушивать одну и ту же байку, что средства на установку памятника Пушкину собрали сами горожане. Поэтому, мол, это «народный памятник» и сносить его никак нельзя. Так вот, это миф – один из многих, которые существуют о Пушкине и связанных с ним памятников. В нашем Музее эта книга и хранится только для того, чтобы доказать, что средства на памятник горожане собрали лишь частично, – рассказывает Петр.

Приговор одесской думы, или Кто сколько «сдал» на памятник Пушкину

Петр рассказывает также, как иногда люди, заходя в Музей, начинают с одного и того же. Мол, я одессит в каком-то седьмом или восьмом поколении, поэтому знаю, что этот памятник стоит только потому, что рядовые одесситы так решили, деньги собрали, за свой счет установили.

– Если уж так, то я, одессит в четвертом поколении, открываю это издание и указываю хотя бы на последнюю страницу, где вся смета расписана до копейки! – добавляет Петр.

Открываем издание, изучаем… Действительно, есть доказательное развенчание мифа.

Так вот, сначала комиссия, которая занималась установкой памятника поэту, решила, что достаточно будет 6500 рублей. Но уже очень скоро оказалось, что и 18 тысяч рублей будет мало… Денег катастрофически не хватало.

Далее – на языке оригинала:

«Комиссия… обратилась в городскую думу с просьбой, не пожелает ли она пожертвовать недостающие для работ около девяти тысяч рублей… Состоялся приговор в положительном смысле, и это обстоятельство дало возможность довести дело до конца».

Очень мне нравится вот это – «приговор думы». Но мы сейчас о другом: как только одесская дума вынесла приговор «в положительном смысле», дело пошло.

Теперь – о смете. Как видите на фото, она перед вами. Памятник обошелся городу в 19 195 рублей 40 копеек. Девять тысяч на него дала одесская дума.

Горожане же собрали 607 рублей 27 копеек, а по подписным листам было собрано 5074 руб. 71 коп.

На фото вы видите другие «доходы», пошедшие на установку памятника Пушкину на сегодняшнем Приморском бульваре.

– И добавьте, пожалуйста, что памятник не устанавливали спиной к той же думе. Ведь никакой одесской думы там тогда не было. В тот период там была биржа… Хотя этих мифов так много, что и не пересчитать, – говорит Петр Манелис.

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