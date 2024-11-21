ЮНЕСКО відреагувала на звернення одеситів щодо збереження історичних пам’яток

Про це розповіла у себе у Facebook уродженка Одеси, нині дослідник-антрополог із Королівського коледжу Лондона Анастасія Пилявський.

Вона нагадала, що у жовтні цього року 150 жителів та уродженців Одеси звернулися до Генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азуле щодо збереження у місті об’єктів всесвітньої спадщини. Це звернення було надіслано після того, як попередня петиція до української влади, підписана сотнями одеситів, залишилася без відповіді.

Підписані під зверненням просять відкласти рішення про демонтаж історичних пам’ятників до закінчення війни, коли стане можливим проведення повноцінних громадських обговорень. У листі зазначається, що під час війни недоцільно витрачати ресурси на демонтаж пам’ятників та заміну табличок.

«У листі ми пояснюємо, що війна проти варварського агресора, коли країна перебуває під екзистенційною загрозою, коли більшість демократичних процесів змушено стали на паузу (вибори та колективні протести заборонені, мільйони залишили країну, сотні тисяч воюють на фронті) – не час для складних та серйозних рішень щодо об’єктів визнаних ЮНЕСКО Світовою Спадщиною, яку Україна зобов’язалася зберегти для світової спільноти», – пояснює Анастасія Пилявський.

І ось надійшла відповідь від ЮНЕСКО, в якій організація підтвердила важливість діалогу з усіма зацікавленими сторонами і пообіцяла обговорити це питання з українською владою у рамках моніторингу об’єктів світової спадщини.

«У перекладі з з ООНівської говірки, ЮНЕСКО обіцяє спілкуватися з Українським урядом і буде наполягати на участі жителів Одеси у будь-яких рішеннях. Свавілля, коротко, на паузі. А поки що воюємо із ворогом сьогоденням, а не з одеситами та не з давно мертвим Пушкіним, на якому так комічно зациклилисяь наші критики», – додала Пилявський.

Варто зазначити, що раніше, відповідаючи на запит українського видання LB.ua, у ЮНЕСКО заявляли про намір розглянути лист одеситів влітку 2025 року.

Читайте також: