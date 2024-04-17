ЮНЕСКО расширило охранную зону исторического центра Одессы

Обновленная карта исторического центра Одессы появилась на сайте организации.

Согласно карте, буферная зона охватывает фактически все побережье Большого Фонтана до мыса Большой Фонтан и до улицы Фонтанская дорога, до Пантелеймоновской.

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Также в буферную зону входит фактически весь Одесский порт, включая территорию бывшего судоремонтного завода, до улицы Приморской. Таким образом буферная зона вплотную примыкает к зоне центра и дополняет его.

Ранее охранная зона ЮНЕСКО включала порт, но ограничивалась Приморской, Торговой, Садовой улицами, Соборной площадью, Преображенской, Жуковского, Польским и Карантинным спуском, переулком Нахимова и Суворовской аллеей парка Шевченко.

Вероятно в ЮНЕСКО прислушались к экспертам Международного совета по охране памятников и исторических мест. Они еще в сентябре прошлого года предлагали расширить «зону ЮНЕСКО» до границ Комплексной охранной зоны исторического центра, определенной Историко-архитектурным опорным планом 2008 года и Генеральным планом Одессы 2015 года.

Напомним, работа над включением Одессы в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО началась еще в 2009 году. В ней приняли участие специалисты Одесского горсовета и министерства культуры, дипломаты, одесские историки, филологи, краеведы.

Правда, нашему городу удалось попасть лишь в предварительный список. Где он и «завис» на 14 лет. Но в начале полномасштабной войны авторы проекта решили, что включение в список ЮНЕСКО Одессе может быть очень полезно. Одесситы вновь обратились в организацию. Огромную поддержку наш город получили тогда со стороны Италии.

Недавно стало известно, что Италия планирует выделить 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы, который сильно пострадал от российских атак. Из них 2 миллиона — пойдут на реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора.