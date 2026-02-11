Ключевые моменты:

В приложении MISTO запустили функцию «Обращение к депутатам».

Теперь одесситы смогут отправлять депутатские обращения онлайн без бумажных документов.

Сервис интегрирован с депутатским порталом, обращения автоматически попадают в личные кабинеты депутатов.

Депутат Петр Обухов подтвердил, что также доступен для обращений через приложение.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

По его словам, сервис создан для того, чтобы максимально упростить коммуникацию между горожанами и властью. Теперь одесситы могут отправлять депутатские обращения в электронном формате – без бумажных заявлений и лишней бюрократии. Это исключает риск того, что письмо «потеряется» в архивах или канцелярии.

Как это работает?

«Сервис интегрирован с депутатским порталом, поэтому все обращения автоматически попадают в персональные кабинеты депутатов», – поясняет Петр Обухов.

Он также отметил, что зарегистрирован в приложении MISTO и уже доступен для обращений через новый сервис.

Нововведение должно ускорить решение коммунальных и социальных проблем города, сделав работу депутатов более прозрачной и доступной для каждого одессита, у которого есть смартфон.

