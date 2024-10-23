Противники сноса памятников в Одессе обратились в ЮНЕСКО

Текст обращения опубликовало итальянское издание Il Foglio.

Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай и к Владимира Зеленского призывают отложить решение по деколонизации культурного наследия Одессы до конца войны. В обращении сказано, что эти решения были приняты без публичных консультаций и были выявлены гражданами только после принятия решений, через СМИ, как факт.

«Можно много говорить о деколонизации Украины, но в отношении Одессы, большая часть исторического центра которой была построена под российской имперской администрацией (как отмечает ЮНЕСКО), эта программа стирания является опасно скользкой дорогой. Поспешное применение этого нового законодательства, которое оставляет широкий простор для неоднозначного толкования, ставит под угрозу значительные части всемирного наследия Одессы и ее полифонического космополитического духа», — пишут авторы обращения.

Сейчас под обращением поставили подписи 115 человек. Среди них организатор акции против переименования улиц и сноса памятников в Одессе журналист и общественный деятель Леонид Штекель, художник Михаил Рева, главный дирижер Одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл, одесский историк Александр Бабич, глава научного отдела Одесского художественного музея Кирилл Липатов, а также дочь Исаака Бабеля — Лидия, которая живет в Талахасе и внук писателя Андрей Малаев-Бабель.

Напомним, сразу 19 памятников и памятных знаков, среди которых два Пушкина, Бабель и Высоцкий, должны быть демонтированы согласно распоряжению ОВА от 26 июля 2024 года.

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