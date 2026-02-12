Ключевые моменты:
- В двух районах Одессы отсутствует водоснабжение.
- Городские власти организовали подвоз технической воды.
- Список локаций, где можно набрать воду.
Где 12 февраля можно набрать техническую воду
В связи с отсутствием водоснабжения в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы организован подвоз воды. Локации, где стоят машины с технической водой:
Киевский район:
- ул. Варненская, 15
- ул.Ак.Филатова, 5/2
- ул. Академика Королева, 94
- ул. Ярослава Мудрого, 19
- ул. Научная, 58/1
Хаджибейский район:
- ул. Варненская, 15
- ул.Ак.Филатова, 5/2
- ул.Ак.Филатова, 54
- ул. Академика Королева, 94
- ул. Ярослава Мудрого, 19
- ул. Научная, 58/1
- ул.Евгения Танцуры, 37/43
- ул.Евгения Танцуры, 50
- ул.Вадатурского, 71/1
- ул.Варненская,12 (100 школа)
Приморский район:
- ул. Пироговская, 7/9
- ул. Педагогическая , 46а
- ул. Тираспольская, 13
- ул. Малая Арнаутская, 5
Напомним, российские дроны ночью 12 февраля атаковали Одесщину, разрушены фасад и крыша многоквартирного дома. Пожары вспыхнули на рынке и супермаркете. Выбиты окна в соседних домах, произошло возгорание 15 автомобилей.
