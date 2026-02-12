Часть Одессы без воды: где стоят автоцистерны с технической водой

Ключевые моменты:

  • В двух районах Одессы отсутствует водоснабжение.
  • Городские власти организовали подвоз технической воды.
  • Список локаций, где можно набрать воду.

Где 12 февраля можно набрать техническую воду

В связи с отсутствием водоснабжения в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы организован подвоз воды. Локации, где стоят машины с технической водой:

Киевский район:

  • ул. Варненская, 15
  • ул.Ак.Филатова, 5/2
  • ул. Академика Королева, 94
  • ул. Ярослава Мудрого, 19
  • ул. Научная, 58/1

Хаджибейский район:

  • ул. Варненская, 15
  • ул.Ак.Филатова, 5/2
  • ул.Ак.Филатова, 54
  • ул. Академика Королева, 94
  • ул. Ярослава Мудрого, 19
  • ул. Научная, 58/1
  • ул.Евгения Танцуры, 37/43
  • ул.Евгения Танцуры, 50
  • ул.Вадатурского, 71/1
  • ул.Варненская,12 (100 школа)

Приморский район:

  • ул. Пироговская, 7/9
  • ул. Педагогическая , 46а
  • ул. Тираспольская, 13
  • ул. Малая Арнаутская, 5

Напомним, российские дроны ночью 12 февраля атаковали Одесщину, разрушены фасад и крыша многоквартирного дома. Пожары вспыхнули на рынке и супермаркете. Выбиты окна в соседних домах, произошло возгорание 15 автомобилей.

Спросить AI:

