Ключевые моменты:

Средства на демонтаж киоска на Привокзальной площади предусмотрены в бюджете;

Предприниматели проигнорировали предписание об устранении нарушений;

Из-за судебных решений город не может убрать некоторые МАФы.

Демонтаж киоска на Привокзальной площади

Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета запланировало финансирование на демонтаж киоска на Привокзальной площади. Однако, как сообщила начальник управления Алена Вербельчук, воспользоваться этими средствами можно будет только в феврале.

Во время заседания профильной комиссии она пояснила, что металлические конструкции на улице Пантелеймоновской изначально согласовывались как летняя площадка. Разрешение было выдано в прошлом году, однако в середине декабря специалисты управления обнаружили отклонения от паспорта привязки.

Предпринимателям выдали предписание с требованием устранить нарушения, но его проигнорировали. Именно поэтому управление и инициировало демонтаж.

МАФ на улице Академика Королева: решение суда

Отдельно обсуждался МАФ на улице Академика Королева. По словам Вербельчук, город не может демонтировать этот объект из-за решения суда. В 2023 году управление заключило договор с предпринимателем на размещение временного сооружения, но позже выявило нарушения и расторгло соглашение. Предприниматель обжаловал это решение в суде и выиграл дело, после чего суд обязал город возобновить договор.

Напомним, моратория на МАФы в Одессе никогда не было — все держалось на устном распоряжении мэра, что создавало почву для коррупции. Поэтому депутаты горсовета предложили ввести официальный мораторий на размещение новых МАФов в Одессе, до утверждения новых правил.

Читайте также: В Одессе сносят магазин крупной торговой сети: пять лет споров и решение суда