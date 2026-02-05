Ключевые моменты:

В Одессе выбрали лучшее проектное предложение памятника Леси Украинке.

Будет гранитный постамент высотой 4,7м.

На постаменте будет выражение «Или погибель, или победа – эти две дороги перед нами предстанет».

Место расположения: сквер на проспекте Леси Украинки.

Что известно о памятнике Леси Украинке в Одессе

“Культрометр” информирует, что в Одессе определили победителя конкурса на лучшее проектное предложение памятника Леси Украинцы вместе с благоустройством прилегающей территории.

В общей сложности было 12 конкурсных и внеконкурсных работ, однако лучшей признали идею команды из четырех авторов: скульптора Николая Билика, архитекторов Андрея Корструба, Марии Матушенко и Александра Вовка. Конкурс прошёл в один этап и завершился 30 января.

Добавим, скульптурная композиция будет иметь две части. Нижняя – классический постамент из фактурного гранита. Верхняя фигура Леси Украинки. На постаменте разместят надпись и выражение поэтессы: «Или погибель, или победа – эти две дороги пред нами предстанет». Общая высота памятника составит 4,7 м.

Следует отметить, что памятник будет представлен одесситам в сквере на проспекте имени Леси Украинки (бывший проспект Гагарина) с минимальным вмешательством в архитектурно-планировочную среду местности.

