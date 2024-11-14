На одесском кладбище изувечили бюст Юрия Булгакова (фото)

Об акте вандализма рассказала на своей странице в Facebook внучка умершего Мария Булгакова.

«Нет слов. Одесса. Памятник моего дедушки», – коротко прокомментировала женщина.

Она также отметила, что памятник не подлежит восстановлению.

«Там глубокая травма камня: огонь+пластик, восстановить, скорее, невозможно. Его сожгли. Осквернили могилу», – констатировала Мария Булгакова.

Показательно, что пострадал именно памятник Юрия Булгакова – другие надгробия остались невредимыми, что наводит на мысль о том, что действия вандалов были целенаправленными, но при этом ошибочными – ведь к автору «Мастера и Маргариты» и «Собачьего сердца» покойный не имеет никакого отношения – по всей вероятности, он всего лишь его однофамилец.

«Видимо, что-то известно про моего дедушку, что не знаю я, что делает возможным надругательство над могилой. Не знаю… Я шокирована. Вся наша семья шокирована», – предположила внучка Юрия Булгакова.

А ее друзья, оставившие комментарии под постом, предположили, что содеянное на кладбище – дело рук горе-«декоммунизаторов»:

«Подавленная агрессия, юношеская дурь, проплаченный идиотизм. Все варианты возможны»;

«Деимпериализация всех Булгаковых или декоммунизация?»;

«Просто мама мозг не положила, патриотизьм положила. Днище»;

«Это, наверняка, «декомунизаторы», которые не то что произведений писателей не читают, а даже имен их не знают. Фамилию знакомую увидели – и включился внутренний Шариков».

«Ужас…какое то первобытное варварство…»

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