Новости Одессы и Одесской области

На одесском кладбище изувечили бюст Юрия Булгакова (фото)

На одесском кладбище изувечили бюст Юрия Булгакова (фото)

На одесском кладбище неизвестные повредили бюст Юрия Булгакова – одессита, скончавшегося в 2013 году. Вероятно, его перепутали с русским писателем Михаилом Булгаковым.

Об акте вандализма рассказала на своей странице в Facebook внучка умершего Мария Булгакова.

«Нет слов. Одесса. Памятник моего дедушки», – коротко прокомментировала женщина.

Могила Юрия Булгакова на кладбище в Одессе

Так памятник выглядел раньше

Могила Юрия Булгакова на одесском кладбище после акта вандализма

…и так он выглядит теперь

Она также отметила, что памятник не подлежит восстановлению.

«Там глубокая травма камня: огонь+пластик, восстановить, скорее, невозможно. Его сожгли. Осквернили могилу», – констатировала Мария Булгакова.

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Показательно, что пострадал именно памятник Юрия Булгакова – другие надгробия остались невредимыми, что наводит на мысль о том, что действия вандалов были целенаправленными, но при этом ошибочными – ведь к автору «Мастера и Маргариты» и «Собачьего сердца» покойный не имеет никакого отношения – по всей вероятности, он всего лишь его однофамилец.

«Видимо, что-то известно про моего дедушку, что не знаю я, что делает возможным надругательство над могилой. Не знаю… Я шокирована. Вся наша семья шокирована», – предположила внучка Юрия Булгакова.

А ее друзья, оставившие комментарии под постом, предположили, что содеянное на кладбище – дело рук горе-«декоммунизаторов»:

  • «Подавленная агрессия, юношеская дурь, проплаченный идиотизм. Все варианты возможны»;
  • «Деимпериализация всех Булгаковых или декоммунизация?»;
  • «Просто мама мозг не положила, патриотизьм положила. Днище»;
  • «Это, наверняка, «декомунизаторы», которые не то что произведений писателей не читают, а даже имен их не знают. Фамилию знакомую увидели – и включился внутренний Шариков».
  • «Ужас…какое то первобытное варварство…»

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