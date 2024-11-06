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Письмо в ЮНЕСКО: когда обращение противников сноса памятников в Одессе планируют рассмотреть

Письмо в ЮНЕСКО: когда обращение противников сноса памятников в Одессе планируют рассмотреть

В ЮНЕСКО планируют рассмотреть обращение деятелей культуры Украины по вопросу деколонизации топонимов и сноса памятников в Одессе летом 2025 года.

Такой ответ был дан на запрос LB.ua.

Как сказано в тексте письма, которое получило украинское издание, богатая мультикультурная история Одессы и ее особый тип городской планировки с неоднородными архитектурными стилями являются «элементами, которые способствовали включению исторического центра города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО».

В то же время, как сообщается, Украина, будучи страной-участницей ЮНЕСКО ответственна «за обеспечение эффективного и устойчивого управления и охраны объекта и предотвращение любых изменений, которые могли бы повлиять на основы, согласно которым международное сообщество вообще решило предоставить ему этот статус».

В документе также сказано, что ЮНЕСКО как правило выступает за участие всех заинтересованных сторон, к которым относится Всемирное наследие, в обсуждениях и процессе принятия решений.

«После запросов третьих сторон о модификации или перемещении культурных объектов в городе Одесса, где находится объект Всемирного наследия, ЮНЕСКО сотрудничает с компетентными национальными органами для получения подробной информации и комментариев. После анализа экспертами эта информация может быть доведена до сведения Комитета всемирного наследия (руководящего органа Конвенции ЮНЕСКО, состоящего из 21 избранного государства-члена) в рамках последующей проверки состояния хранения памятника. Эта проверка запланирована на июль 2025 года в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия», – отмечается в ответе журналистам на их запрос.

Как сообщалось ранее, в конце октября текущего года противники демонтажа памятников и переименования улиц, названных в честь российских писателей и других научных и культурных деятелей в Одессе, обратились к ЮНЕСКО и президенту с открытым письмом, в котором просили отложить решение по деколонизации культурного наследия Одессы до конца войны.

Позже стало известно о втором, закрытом, письме в ЮНЕСКО, в котором одесситы просят организацию повлиять на украинское государство, чтобы то отменило или отсрочило переименование улиц, связанных с именами писателей-одесситов и демонтаж памятников Пушкину и Бабелю. Его подписанты не стали разглашать свои имена, опасаясь негативной реакции со стороны сторонников переименований и сноса памятников.

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