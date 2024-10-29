Одесситы написали второе, «тайное», письмо в ЮНЕСКО: они боятся активистов

Особенность этого второго письма в том, что оно не открытое. Кто его авторы и кто под ним подписался — неизвестно. О его существовании сообщил одесский журналист и волонтер Михаил Голубев, один из инициаторов написания первого, открытого, письма.

В своем посте в Фейсбук он отметил, что свои личные данные подписанты разглашать не хотят, да и не обязаны. Но они разрешили ему опубликовать текст своего письма.

А своих имен авторы письма не называют, потому что ”не готовы обнаруживать в Интернете в конкретно свой адрес шквалы дерьма” от активистов и общественных деятелей, которые поддержали переименование улиц и демонтаж памятников.

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Ниже краткий пересказ текста письма. С полной его версией можно ознакомится на личной странице Михаила Голубева в Фейсбуке. В нем авторы письма приводят свои аргументы, указывая, что упомянутые в нем писатели и артисты не были апологетами российской имперской политики и советскими пропагандистами. Их оппоненты, наоборот, утверждают обратное.

Смотрите также видео “Одесской Жизни” на тему демонтажа памятников и отношения одесситов к переименованию улиц:

Краткий пересказ текста письма

Уважаемая госпожа Одри Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО!

Мы, граждане Одессы, обращаемся к вам по поводу действий Одесской областной государственной (военной) администрации по демонтажу памятников в исторической части города и переименованию улиц.

В 2019 году Одесса получила титул креативного города ЮНЕСКО в номинации литература, а в 2023 году исторический центр города был включен в список Всемирного наследия под угрозой.

Распоряжением главы ОГА от 26.07.2024 переименовываются улицы, названные в честь 17 писателей (среди которых Бабель, Багрицкий, Бунин, Жванецкий, Ильф и Петров, Олеша, Паустовский). Также запланирован демонтаж памятников Бабелю, двух памятников Пушкину, памятников Горькому, Толстому и Высоцкому. При этом часть памятников находится в охранной зоне ЮНЕСКО.

Процедура переименования проводилась без должного общественного обсуждения. Большинство упомянутых писателей не были апологетами российского империализма — напротив, Бабель был репрессирован, Паустовский никогда не был коммунистом, а Бунин эмигрировал и не вернулся в СССР.

Наши попытки диалога с главой ОГА не увенчались успехом — на коллективное обращение мы получили немотивированный отказ.

Просим ЮНЕСКО принять меры для того, чтобы Одесса не потеряла титул Литературного города и сохранила памятники в историческом центре, которые находятся в охранной зоне ЮНЕСКО.

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