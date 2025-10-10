Ключевые моменты:

Саша Паскаль в 2022 году пострадала от российского обстрела — под завалами она получила тяжёлые травмы, врачам пришлось ампутировать ей ногу.

Несмотря на трагедию, девочка продолжила заниматься художественной гимнастикой с бионическим протезом — и теперь стала победительницей на «Кубке Чёрного моря» в Одессе.

Саша Паскаль снова на пьедестале

В Одессе прошёл Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Кубок Чёрного моря», в котором приняли участие десятки юных спортсменок со всей Украины. Особое внимание на соревнованиях было приковано к выступлению 9-летней Александры Паскаль — девочки, чья история давно стала символом несгибаемого духа.

В мае 2022 года Саша пострадала во время российского ракетного удара по курортному посёлку Затока. Она оказалась под завалами разрушенного здания, и в результате полученных травм ей ампутировали ногу. Однако Саша не сдалась — с помощью современного бионического протеза она вернулась к тренировкам и любимому виду спорта.

На турнире в Одессе Александра завоевала золотую медаль. В Черноморском горсовете отметили, что её выступление стало настоящим символом несокрушимости и вдохновило всех зрителей. Её поддерживали бурными аплодисментами, а судьи высоко оценили не только технику, но и силу характера, которую Саша демонстрирует на ковре.

Сама девочка уверенно говорит: «Моя работа – это мотивация, сила и путь к цели. Если вы думаете, что меня кто-то жалеет – нет. Я просто иду вперёд и делаю то, что люблю».

Ранее Саша Паскаль стала прототипом главной героини первого в Украине инклюзивного комикса для детей.