В Одессе подарили суперпротез малышке, оставшейся без ноги после обстрела (фоторепортаж)

В мае прошлого года российская ракета попала в базу отдыха в Затоке (Одесская область), где в тот момент находилась маленькая Саша Паскаль. Девочка лишилась ножки. Но сейчас осваивает свою новую, бионичную ногу. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

С сообщении сказано, что маленькая, но несломленная, Александра Паскаль потеряла ножку в результате прошлогоднего российского ракетного удара по пгт. Затока – но не потеряла воли к жизни.

Благодаря благотворительному сбору, проведенному работниками Департамента финансов Одесского горсовета, Саша получила самый современный бионический протез, изготовленный индивидуально с учетом всех потребностей девочки и дает ей возможность вести активную жизнь. Сейчас Саша проходит реабилитацию и возвращается к тренировкам по гимнастике, которой она занимается с трех лет.

В горсовете поздравили Сашу с праздником Весны. Девочка получила любимую куклу Лол и другие подарки.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала подробности того обстрела, когда российская ракета попала в базу отдыха, где тогда была Саша Паскаль.

Также мы публиковали материал о ее состоянии после обстрела и как неравнодушные люди собирали деньги на ее лечение.

Потом городские власти Одессы сообщили, что организуют сбор средств среди сотрудников мэрии на покупку для малышки самого современного бионического протеза, с которым она даже сможет заниматься спортом.