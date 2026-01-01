Ключевые моменты:
- В Одессе стартует сезон сбора новогодних елок на десятках площадок.
- Площадки работают во всех районах города.
- Полный список адресов охватывает более 30 локаций.
Куда сдать елку после праздников
Во всех районах Одессы начнут работу площадки для уборки новогодних елок. Список адресов:
КП «ЖКС «Порто-Франковский»:
- просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 4;
- ул. Канатная, 19-21;
- ул. В. Арнаутская,18;
- просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 27;
- ул. Александра Кутузакия, 28;
- ул. Десятого апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Алексея Маркевича (бывш. Княжеская), 4.
КП «ЖКС «Фонтанский»:
- ул. М. Арнаутская, 7;
- ул. И. Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- просп. Леси Украинки (бывш. Гагарина), 23/5;
- ул. Педагогическая,46а;
- ул. Тираспольская, 13.
КП «ЖКС «Хмельницкий»:
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Б. Хмельницкого, 64
КП «ЖКС «Черемушки»:
- ул. Евгения Танцуры (бывш. Генерала Петрова), 76;
- ул. Космонавтов, 68;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.
КП «ЖКС «Вузовский»:
- ул. Научная (бывш. Шишкина), 52/2а;
- ул. Варненская, 5/2; ;
- просп. Небесной Сотни, 4
- ул. Героев Крут, 3
КП «ЖКС «Черноморский»:
- просп. Небесной Сотни, 83;
- ул. Ак. Королева, 63а;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 1в;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 22а.
КП «ЖКС «Пересыпский»:
- ул. Атамана Чепиги, 9;
- ул. Трусовская (бывш. Дальневосточная), 6.
УК «КЛЕВЕР»:
- ул. Ярослава Баиса (бывш. Высоцкого), 20;
- ул. Академика Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167.
