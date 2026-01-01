Ключевые моменты:

  • В Одессе стартует сезон сбора новогодних елок на десятках площадок.
  • Площадки работают во всех районах города.
  • Полный список адресов охватывает более 30 локаций.

Куда сдать елку после праздников

Во всех районах Одессы начнут работу площадки для уборки новогодних елок. Список адресов:

КП «ЖКС «Порто-Франковский»: 

  • просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 4;
  • ул. Канатная, 19-21;
  • ул. В. Арнаутская,18;
  • просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 27;
  • ул. Александра Кутузакия, 28;
  • ул. Десятого апреля, 2;
  • ул. Нежинская, 28;
  • ул. Алексея Маркевича (бывш. Княжеская), 4.

КП «ЖКС «Фонтанский»: 

  • ул. М. Арнаутская, 7;
  • ул. И. Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • просп. Леси Украинки (бывш. Гагарина), 23/5;
  • ул. Педагогическая,46а;
  • ул. Тираспольская, 13.

КП «ЖКС «Хмельницкий»:

  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, ​​47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Б. Хмельницкого, 64

КП «ЖКС «Черемушки»:

  • ул. Евгения Танцуры (бывш. Генерала Петрова), 76;
  • ул. Космонавтов, 68;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.

КП «ЖКС «Вузовский»:

  • ул. Научная (бывш. Шишкина), 52/2а;
  • ул. Варненская, 5/2; ;
  • просп. Небесной Сотни, 4
  • ул. Героев Крут, 3

КП «ЖКС «Черноморский»:

  • просп. Небесной Сотни, 83;
  • ул. Ак. Королева, 63а;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 1в;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 22а.

КП «ЖКС «Пересыпский»:

  • ул. Атамана Чепиги, 9;
  • ул. Трусовская (бывш. Дальневосточная), 6.

УК «КЛЕВЕР»: 

  • ул. Ярослава Баиса (бывш. Высоцкого), 20;
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская, 67;
  • ул. Черноморского казачества, 167.

