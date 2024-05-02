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Саша Паскаль, которая потеряла ножку из-за российской ракеты, вальсировала на Венском балу (видео)

Саша Паскаль, которая потеряла ножку из-за российской ракеты, вальсировала на Венском балу (видео)

Маленькая, но невероятно сильная Саша Паскаль, которая потеряла ножку в результате российского обстрела Затоки, продолжает удивлять своей активной жизненной позицией. На этот раз девочка станцевала вальс на благотворительном Венском балу в Киеве.

Это мероприятие состоялось в столице в конце апреля после пятилетнего перерыва.

Саше Паскаль семь лет. С трех лет эта активная и жизнерадостная девочка занималась гимнастикой. Саша серьезно пострадала в результате ракетного удара россиянами по курортному поселку Затока 16 мая 2022 года. Ей пришлось ампутировать ножку. После реабилитации она продолжает заниматься художественной гимнастикой и участвует в соревнованиях.

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По словам организаторов бала, участие Саши в Благотворительном Венском балу имеет огромное значение. Ее присутствие стало важным символом борьбы за жизнь и поддержки тех, кто нуждается в помощи.

«Это не просто вальс, но и месседж о том, что даже в самые темные времена человеческая вера сияет еще ярче, и мы все вместе можем изменить мир к лучшему», — говорят организаторы благотворительного события.

Сама Саша в Инстаграм рассказала, что танец, который она танцевала в паре со своим двоюродным братом, выучила всего за пять дней.

Напомним, благодаря благотворительному сбору средств, проведенному работниками Департамента финансов Одесского горсовета, Саша Паскаль получила за границей самый современный бионический протез.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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