Ключевые моменты

Моноспектакль Елены Кравец «Можно я просто посижу?» — искренняя история о женских судьбах, поиске себя и силе жизни после потерь.

Концерт Национального филармонического оркестра Украины — классика и современность под управлением Натальи Стець в Одесской филармонии.

Группа Bryklets в Beerteka — музыка, заряжающая драйвом, и премьера новых песен, которые станут хитами.

Day Time Birthday Event на Одесской киностудии — масштабная вечеринка с DJ, сценой 360° и световым шоу.

Фестиваль «Амальгама» в Зелёном театре — маркет, воркшопы, музыка и чай под жёлтыми кронами деревьев.

Куда пойти в Одессе 10, 11 и 12 октября

Вечер пятницы станет настоящим эпицентром культурной жизни Одессы. В этот вечер вас приглашают Одесская филармония и концерт Национального филармонического оркестра с особой программой под управлением Натальи Стець.

В Украинском театре состоится показ новой постановки Елены Кравец. Одесситы ещё не имели возможности увидеть её, так что это отличный шанс открыть для себя новые грани таланта актрисы, известной прежде всего по юмористическим шоу.

Всех любителей зажигательных ритмов приглашают на концерт Bryklets — не забудьте позвать с собой друзей. Танцы продолжатся и в субботу на Одесской киностудии: пространство арт-центра Веры Холодной позволяет устроить что-то грандиозное, драйвовое и современное.

В субботу и воскресенье не забудут и тех, кто любит уютные события под открытым небом. Фестиваль в Зелёном театре, кажется, станет последним этой осенью — он пройдёт под плотным куполом жёлтых листьев. Пожелаем всем участникам хорошей погоды!

10 октября, 18:00. Моноспектакль Елены Кравец «Можно я просто посижу?». Театр Василько

Война, которая по сути является антонимом жизни, научила нас жить, а не просто существовать. «Можно я просто посижу?» — моноспектакль, в котором пять разных героинь проходят путь перерождения. Все женщины, которых играет Елена Кравец, приходят к личным переменам не столько из-за войны, сколько через осознание ценности жизни — её неповторимости и уникальности.

Проживая кризисы и трудные времена, каждая «меняет оптику» своего взгляда на мир и себя, осознаёт свой путь, возраст, силу, женственность, ищет новые дороги, идёт за сердцем и понемногу расправляет крылья, ставшие опорой…

Героини спектакля словно приглашают зрителя узнать себя в их историях, услышать свои вопросы и, возможно, найти ответы.

Кто-то признаёт правду, на которую раньше «закрывал глаза», и наконец говорит с собой честно. Кто-то начинает всё с нуля, отбросив иллюзии и восстановив контакт с собой.

Каждая из пяти историй делает спектакль терапевтичным и жизнеутверждающим.

10 октября, 18:00. Вечер музыки с Национальным филармоническим оркестром. Одесская филармония.

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, где произведения из разных эпох объединены в одну захватывающую программу. Под руководством талантливой дирижёрки Натальи Стець и при участии солистки Надежды Дульдинер оркестр проведёт вас через барочные стихии, современную украинскую поэтичность и романтическую красоту чешской классики.

В программе: Жан-Фери Ребель, Жанна Колодуб, Антонин Дворжак.

10 октября, 19:00. Концерт группы «Bryklets». Beerteka

Bryklets — новое слово в украинской музыке. Их творчество пронизано эмоциями — от нежной влюблённости до боли расставаний. В песнях слышна искренность личных переживаний, но каждый может найти в них что-то своё. Сценическая харизма и выразительный тембр голоса завораживают, а ритмичные треки зажигают фан-зону на каждом концерте.

Хит «Лиза» уже стал настоящей легендой, а вместе с ним прозвучат «Перестань», «Загуляв», «Батя», нежные «Пионы», «Забирай свои вещи», «Лебёдушка» и другие любимые песни. Кроме того, артист готовит интригу вечера — премьеру новых треков, которые впервые прозвучат именно здесь, а потом обязательно появятся в ваших плейлистах. Готовьтесь к вечеру, который точно запомнится!

11–12 октября. Фестиваль «Амальгама». Зелёный театр

Фестиваль в октябре будет! Вас ждут в Зелёном театре в последние тёплые дни осени. Вас ожидают: маркет локальных брендов и креативных проектов, творческие воркшопы, атмосфера общения и вдохновения, тёплые напитки и чаепитие, музыкальный вечер.

11 октября, 17:00. Вечеринка. Одесская киностудия

Самое масштабное Day Time Birthday Event на уникальной локации — Арт-центр Веры Холодной (Одесская киностудия).

Внутри арт-центра организаторы создают большую сцену 360 градусов, где будут выступать DJ-артисты, а вокруг танцпола транслируется проекционное шоу и декорации лучших музыкальных фестивалей мира.

