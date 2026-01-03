Ключевые моменты:

Первым ребенком, родившимся в Одессе в 2026 году, стал мальчик Захар – сын переселенки из Покровска.

Малыш появился на свет 1 января в 00:25 в роддоме №7, его вес – 3950 г, рост – 56 см.

За первые сутки нового года в Одессе родилось 19 младенцев.

Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, первый новорожденный в Одессе в 2026 году появился на свет 1 января в 00:25 в роддоме №7 (Центре перинатальной помощи городской клинической больницы №10).

Мальчик родился с весом 3950 г и ростом 56 см. Маленький Захар – четвертый ребенок в семье Ирины, которой пришлось переехать в Одессу из Покровска.

И уже по сложившейся в городе доброй традиции молодых мам, родивших малышей в первый день нового года, поздравил исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль.

Всего в перинатальном центре ГКБ №10 за первые сутки 2026 года родилось 10 детей – 6 девочек и 4 мальчика.

Всего в роддомах и отделениях города Одессы 1 января родились 19 младенцев – 9 мальчиков и 10 девочек, среди них две двойни.

Напомним, первым ребенком, родившимся в Одессе в 2025 году стала девочка София, а первым новорожденным одесситом, увидевшим свет в День города, 2 сентября 2025 года, стал мальчик Эней – сын Защитника Украины.