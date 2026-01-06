Ключевые моменты:

50-летнюю одесситку обвиняют в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести трехмесячному внуку.

Ребенок получил перелом ключицы и был госпитализирован.

Обвинительный акт по ст. 122 УК Украины направлен в суд, женщине грозит до трех лет тюрьмы.

Малыш после лечения находится в государственном детском учреждении.

Правоохранители напоминают: инцидент произошел в конце октября 2025 года в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы.

О жестоком избиении ребенка полицейским сообщила его 22-летняя мать. Она отметила, что оставила сына с бабушкой и уехала по делам, а когда вернулась, обнаружила на теле мальчика следы побоев.

«Прибыв по месту жительства семьи, ювенальные полицейские обнаружили избитого малыша, а также его мать и бабушку, которые были с признаками алкогольного опьянения. В квартире царили беспорядки и антисанитария. Вызванная на место скорая госпитализировала травмированного мальчика», – отмечают правоохранители.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок получил закрытый перелом ключицы со смещением костных отломков с синяком, что было оценено как «телесное повреждение средней тяжести».

В рамках начатого следователями открытого уголовного производства выяснилось, что малыша избила его нетрезвая 50-летняя бабушка.

По результатам досудебного расследования, на основании собранных полицией доказательств, женщине выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины, а именно в умышленном телесном повреждении средней тяжести. Максимальное наказание за это преступление предусматривает до трех лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд.

Сейчас обвиняемая находится под круглосуточным домашним арестом.

В отношении 22-летней матери мальчика полицейские составили и направили в суд административные материалы за уклонение от выполнения родительских обязанностей. Суд ограничился предупреждением.

По решению службы по делам детей Одесского горсовета малыш после лечения находится в государственном детском учреждении.

