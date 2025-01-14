Как сообщили в пресс-службе Киевского городского совета, презентация комикса «Серце бачить більше, ніж очі» состоялась накануне в столице в рамках однодневного буткемпа (интенсивных курсов) «Общение без БАРЬЕРОВ», организованного Научно-исследовательским институтом социально-экономического развития города (НИИРоМ). Его специалисты приобщились к созданию комикса на общественных началах.

Как пояснили создатели комикса, его цель – воспитать у детей понимание, что все люди, независимо от физических особенностей, равны в правах и возможностях.

Саша Паскаль приняла участие в презентации нового издания.

«История Александры – это пример мужества, силы духа и веры в свои возможности. Поэтому он лег в основу комикса. Ведь рассказанная история в такой доступной для детей форме – это действенный инструмент, который помогает через художественное слово сформировать у молодежи беспристрастное отношение и ценность человека по факту своего рождения, независимо от его физического состояния и жизненной истории», – отметил директор КНГУ «НИИРоМ» Сергей Павловский.

Он добавил, что такие инициативы запускают качественные изменения в обществе и делают его более толерантным и инклюзивным.

Буткемп «Общение без БАРЬЕРОВ» – это специальная платформа для популяризации ценностей инклюзии и толерантности среди молодежи. Проект является частью более широкой программы поддержки молодежи и инклюзивного образования, реализуемой при поддержке международных организаций.

Напомним, Саша Паскаль пострадала в результате ракетного удара россиянами по курортному поселку Затока 16 мая 2022 года. 5-летняя девочка оказалась под завалами, после чего врачам пришлось ампутировать ей ногу. Но Саша не пала духом, а получив современный бионический протез, продолжила заниматься любимым делом – художественной гимнастикой и даже участвовала в соревнованиях.

Фото пресс-службы Киевского горсовета