Потеряла ножку, но не волю к жизни: 7-летняя Саша Паскаль выступила на проекте невероятных людей (видео)

Видео впечатляющего выступления юной спортсменки опубликовала пресс-служба одесской мэрии.

Напомним, Саша Паскаль серьезно пострадала в результате ракетного удара россиянами по курортному поселку Затока 16 мая 2022 года. Ей пришлось ампутировать ножку. Девочке было всего 6 лет.

Благодаря благотворительному сбору средств, проведенному работниками Департамента финансов Одесского горсовета, Саша получила за границей самый современный бионический протез.

«Маленькая украиночка с огромной силой духа не только вернулась к занятиям любимой художественной гимнастикой, но и побеждает на спортивных соревнованиях, выступает на турнирах и мечтает стать олимпийской чемпионкой»,

– рассказали в пресс-службе.

В июне прошлого года Саша Паскаль впервые после тяжелой травмы приняла участие в соревнованиях по художественной гимнастике. Она выступала с протезом и в итоге победила.

«Украина невероятных людей» – это шоу собственной разработки телеканала ТЕТ и креативной команды Big Brave Events. Его участниками стали дети и взрослые с историями и талантами, о которых должны узнать все.