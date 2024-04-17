Потеряла ножку, но не волю к жизни: 7-летняя Саша Паскаль выступила на проекте невероятных людей (видео)

Маленькая гимнастка из Одесской области, 7-летняя Саша Паскаль, которая потеряла ножку в результате обстрела рашистами Затоки в мае 2022 года, в очередной раз подтвердила, что не потеряла волю к жизни. Девочка выступила на проекте «Украина невероятных людей».
Видео впечатляющего выступления юной спортсменки опубликовала пресс-служба одесской мэрии.
Напомним, Саша Паскаль серьезно пострадала в результате ракетного удара россиянами по курортному поселку Затока 16 мая 2022 года. Ей пришлось ампутировать ножку. Девочке было всего 6 лет.
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Благодаря благотворительному сбору средств, проведенному работниками Департамента финансов Одесского горсовета, Саша получила за границей самый современный бионический протез.
«Маленькая украиночка с огромной силой духа не только вернулась к занятиям любимой художественной гимнастикой, но и побеждает на спортивных соревнованиях, выступает на турнирах и мечтает стать олимпийской чемпионкой»,
– рассказали в пресс-службе.
В июне прошлого года Саша Паскаль впервые после тяжелой травмы приняла участие в соревнованиях по художественной гимнастике. Она выступала с протезом и в итоге победила.
«Украина невероятных людей» – это шоу собственной разработки телеканала ТЕТ и креативной команды Big Brave Events. Его участниками стали дети и взрослые с историями и талантами, о которых должны узнать все.