Ключевые моменты:

Пострадали маленький ребенок из семьи переселенцев и двое детей одесского полицейского.

Вражеский дрон разрушил квартиру семьи, родители находятся в больнице.

Детям и их родным пообещали полную медицинскую и социальную помощь.

Атака на Одессу 31 декабря: пострадавшие дети

Глава Одесской ОВА Олег Кипер посетил в больнице детей, которые получили ранения во время массированного налета дронов в предновогоднюю ночь.

Самый младший из них — семимесячный мальчик. Его родители — переселенцы из Мариуполя, которые только начали строить жизнь в Одессе после потери первого дома.

Также в больнице находятся брат и сестра (8 и 14 лет), дети местного полицейского. Их квартира была полностью уничтожена прямым попаданием беспилотника, а их родители в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в больнице, где медики оказывают им необходимую помощь.

Во время визита Олег Кипер пообщался с родными пострадавших и передал детям новогодние подарки, чтобы хоть немного отвлечь их от пережитого ужаса.

«Ни одна семья не останется один на один с бедой. Медицинская помощь и восстановление документов или жилья — все это под нашим контролем», — подчеркнул глава области.

Напомним, что в результате атаки в ночь на 31 декабря в Одессе пострадали шесть человек, повреждены четыре многоэтажки и ряд промышленных объектов.

