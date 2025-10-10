Ключевые моменты:

Эти выходные в Одессе пройдут под знаком Дня художника — в городе запланированы десятки мероприятий для детей и взрослых.

В программе — выставки, концерты, лекции, мастер-классы, встречи и экскурсии, все они бесплатные.

Одесситы смогут встретить осенние рассветы у моря под звуки рояля — формат «ПианоРассвет» стал доброй традицией.

Музеи, библиотеки и галереи города открывают свои двери для посетителей в праздничные дни.

«Одесская жизнь» подготовила удобный гид для тех, кто хочет провести выходные ярко, культурно и без затрат.

Мы снова подготовили расширенный календарь событий. Выходные и понедельник будут насыщены мероприятиями. Многие из них, как для детей, так и для взрослых, посвящены Дню художника: выставки, мастер-классы в музеях, галереях и библиотеках города. Не пропустите самое интересное!

А еще у нас отличная новость — теперь, чтобы встретить рассвет у моря под звуки рояля, не нужно вставать слишком рано. Тем, кто предпочитает уличным концертам уют зала, стоит заглянуть в камерные залы и Музыкальную академию.

Желаем вам теплых и уютных выходных с близкими людьми, а мы поможем сделать их насыщенными и интересными.

Что: Мероприятия для детей ко Дню художника

Где: городские библиотеки

Когда: 10–13 октября

Что: «Художник в пространстве сцены»

Где: пер. Маланова, 1, Отдел искусств библиотеки Грушевского

Когда: 10 октября, 12:00

Что: Презентация фильмов и книг историй пострадавших от торговли людьми

Где: Троицкая, 49–51, библиотека Грушевского

Когда: 10 октября, 16:00

Что: Выставка ко Дню художника

Где: Торговая, 2, Художественная галерея

Когда: 10 октября, 16:00

Что: Концерт студентов класса валторны

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 10 октября, 16:00

Что: ПианоРассвет

Где: Черноморск, Приморские ступени

Когда: 11 октября, 7:00

Что: Презентация детского журнала «Барабулька»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 11 октября, 16:00

Что: Что читает медиаэксперт Игорь Филиппов

Где: Европейская площадь, 2

Когда: 11 октября, 17:00

Что: Концерт «Стихи, ставшие песнями»

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 11 октября, 18:00

Что: Концерт фортепианных дуэтов

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 11 октября, 18:30

Что: ПианоРассвет

Где: Ланжерон, Плиты

Когда: 12 октября, 7:00

Что: Лекция и мастер-класс «Окутанные красотой: искусство японской одежды»

Где: Французский бульвар, 11, Центральная городская детская библиотека

Когда: 12 октября, 12:00

Что: Выставка ко Дню художника

Где: Европейская, 31–33, Музей современного искусства

Когда: 12 октября, 13:00

Что: Экскурсия по музею трамвая

Где: Алексеевская площадь, 21, Музей трамвая

Когда: 12 октября, 12:00

Что: Встреча на Ротонде

Где: Городской сад

Когда: 12 октября, 14:00

Что: Благотворительный концерт

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 12 октября, 16:00

Что: Амвросий Ждаха в Одессе

Где: Троицкая, 49–51, библиотека Грушевского

Когда: 13 октября, 15:00

Что: Космические приключения для детей

Где: Вишневского, 13, библиотека №46

Когда: 13 октября, 15:30

