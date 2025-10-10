Ключевые моменты:

  • Эти выходные в Одессе пройдут под знаком Дня художника — в городе запланированы десятки мероприятий для детей и взрослых.
  • В программе — выставки, концерты, лекции, мастер-классы, встречи и экскурсии, все они бесплатные.
  • Одесситы смогут встретить осенние рассветы у моря под звуки рояля — формат «ПианоРассвет» стал доброй традицией.
  • Музеи, библиотеки и галереи города открывают свои двери для посетителей в праздничные дни.
  • «Одесская жизнь» подготовила удобный гид для тех, кто хочет провести выходные ярко, культурно и без затрат.

Мы снова подготовили расширенный календарь событий. Выходные и понедельник будут насыщены мероприятиями. Многие из них, как для детей, так и для взрослых, посвящены Дню художника: выставки, мастер-классы в музеях, галереях и библиотеках города. Не пропустите самое интересное!

А еще у нас отличная новость — теперь, чтобы встретить рассвет у моря под звуки рояля, не нужно вставать слишком рано. Тем, кто предпочитает уличным концертам уют зала, стоит заглянуть в камерные залы и Музыкальную академию.

Желаем вам теплых и уютных выходных с близкими людьми, а мы поможем сделать их насыщенными и интересными.

Что: Мероприятия для детей ко Дню художника

до дня художника - бібліотекиГде: городские библиотеки
Когда: 10–13 октября

Что: «Художник в пространстве сцены»

художник у просторі сцениГде: пер. Маланова, 1, Отдел искусств библиотеки Грушевского
Когда: 10 октября, 12:00

Что: Презентация фильмов и книг историй пострадавших от торговли людьми

проект КаритасГде: Троицкая, 49–51, библиотека Грушевского
Когда: 10 октября, 16:00

Что: Выставка ко Дню художника

Выставка картин на ТорговойГде: Торговая, 2, Художественная галерея
Когда: 10 октября, 16:00

Что: Концерт студентов класса валторны

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 10 октября, 16:00

Что: ПианоРассвет

пианосвітанокГде: Черноморск, Приморские ступени
Когда: 11 октября, 7:00

Что: Презентация детского журнала «Барабулька»

презентация журнала БарабулькаГде: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 11 октября, 16:00

Что: Что читает медиаэксперт Игорь Филиппов

что читает медиаэкспертГде: Европейская площадь, 2
Когда: 11 октября, 17:00

Что: Концерт «Стихи, ставшие песнями»

Стихи, ставшие песнямиГде: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 11 октября, 18:00

Что: Концерт фортепианных дуэтов

фестиваль камерной музыкиГде: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 11 октября, 18:30

Что: ПианоРассвет

пианосвітанокГде: Ланжерон, Плиты
Когда: 12 октября, 7:00

Что: Лекция и мастер-класс «Окутанные красотой: искусство японской одежды»

мангаГде: Французский бульвар, 11, Центральная городская детская библиотека
Когда: 12 октября, 12:00

Что: Выставка ко Дню художника

день художника не отменялиГде: Европейская, 31–33, Музей современного искусства
Когда: 12 октября, 13:00

Что: Экскурсия по музею трамвая

Музей трамваяГде: Алексеевская площадь, 21, Музей трамвая
Когда: 12 октября, 12:00

Что: Встреча на Ротонде

встреча на ротондеГде: Городской сад
Когда: 12 октября, 14:00

Что: Благотворительный концерт

благотворительный концертГде: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 12 октября, 16:00

Что: Амвросий Ждаха в Одессе

Амвросий ЖдахаГде: Троицкая, 49–51, библиотека Грушевского
Когда: 13 октября, 15:00

Что: Космические приключения для детей

космічні пригодиГде: Вишневского, 13, библиотека №46
Когда: 13 октября, 15:30

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме