Ключевые моменты:
- Эти выходные в Одессе пройдут под знаком Дня художника — в городе запланированы десятки мероприятий для детей и взрослых.
- В программе — выставки, концерты, лекции, мастер-классы, встречи и экскурсии, все они бесплатные.
- Одесситы смогут встретить осенние рассветы у моря под звуки рояля — формат «ПианоРассвет» стал доброй традицией.
- Музеи, библиотеки и галереи города открывают свои двери для посетителей в праздничные дни.
- «Одесская жизнь» подготовила удобный гид для тех, кто хочет провести выходные ярко, культурно и без затрат.
Мы снова подготовили расширенный календарь событий. Выходные и понедельник будут насыщены мероприятиями. Многие из них, как для детей, так и для взрослых, посвящены Дню художника: выставки, мастер-классы в музеях, галереях и библиотеках города. Не пропустите самое интересное!
А еще у нас отличная новость — теперь, чтобы встретить рассвет у моря под звуки рояля, не нужно вставать слишком рано. Тем, кто предпочитает уличным концертам уют зала, стоит заглянуть в камерные залы и Музыкальную академию.
Желаем вам теплых и уютных выходных с близкими людьми, а мы поможем сделать их насыщенными и интересными.
Что: Мероприятия для детей ко Дню художника
Где: городские библиотеки
Когда: 10–13 октября
Что: «Художник в пространстве сцены»
Где: пер. Маланова, 1, Отдел искусств библиотеки Грушевского
Когда: 10 октября, 12:00
Что: Презентация фильмов и книг историй пострадавших от торговли людьми
Где: Троицкая, 49–51, библиотека Грушевского
Когда: 10 октября, 16:00
Что: Выставка ко Дню художника
Где: Торговая, 2, Художественная галерея
Когда: 10 октября, 16:00
Что: Концерт студентов класса валторны
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 10 октября, 16:00
Что: ПианоРассвет
Где: Черноморск, Приморские ступени
Когда: 11 октября, 7:00
Что: Презентация детского журнала «Барабулька»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 11 октября, 16:00
Что: Что читает медиаэксперт Игорь Филиппов
Где: Европейская площадь, 2
Когда: 11 октября, 17:00
Что: Концерт «Стихи, ставшие песнями»
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 11 октября, 18:00
Что: Концерт фортепианных дуэтов
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 11 октября, 18:30
Что: ПианоРассвет
Где: Ланжерон, Плиты
Когда: 12 октября, 7:00
Что: Лекция и мастер-класс «Окутанные красотой: искусство японской одежды»
Где: Французский бульвар, 11, Центральная городская детская библиотека
Когда: 12 октября, 12:00
Что: Выставка ко Дню художника
Где: Европейская, 31–33, Музей современного искусства
Когда: 12 октября, 13:00
Что: Экскурсия по музею трамвая
Где: Алексеевская площадь, 21, Музей трамвая
Когда: 12 октября, 12:00
Что: Встреча на Ротонде
Где: Городской сад
Когда: 12 октября, 14:00
Что: Благотворительный концерт
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 12 октября, 16:00
Где: Троицкая, 49–51, библиотека Грушевского
Когда: 13 октября, 15:00
Что: Космические приключения для детей
Где: Вишневского, 13, библиотека №46
Когда: 13 октября, 15:30