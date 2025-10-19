Ключевые моменты:
- 18 октября в селе Бессарабское на Одесчине прошёл Всеукраинский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти выдающегося тренера Украины Петра Арабаджи.
- В соревнованиях участвовали юные спортсмены из Бессарабского, Арциза, Белгорода-Днестровского, Болграда, Измаила, Одессы, Сараты, Татарбунар, Кубея и Фонтанки.
- Турнир носил товарищеский характер, основной была личная победа, но на ковре кипели страсти: были слезы разочарований, и радость побед.
- Все победители получили призы и «Почетные грамоты».
Бессарабская земля всегда славилась своими спортсменами, а Бессарабская детско-юношеская спортивная школа была и остается кузницей чемпионов. Имена тренеров, которые в разные годы работали и работают в спортивной школе, известны далеко за пределами бывшего Тарутинского района и области.
– Сегодня имел честь быть гостем на открытии VII Всеукраинского турнира по вольной борьбе, посвященного памяти выдающегося тренера – Петра Арабаджи.
Для меня это особое событие, ведь именно Петр Георгиевич когда-то открыл мне путь в спорт, научил настойчивости и уважению к сопернику, – сказал Олег Капсамун, депутат Одесского областного совета.
Турнир носил товарищеский характер, здесь не подсчитывались очки в командном зачете, основной была личная победа среди юношей. Это событие больше направлено на популяризацию спорта и спортивного образа жизни среди детей. Однако юные участники относились к нему очень серьезно – на борцовском ковре кипели страсти: были слезы разочарований и радость побед. А какая была поддержка зала, умение радоваться собственным успехам и успехам других и вместе переживать неудачи!
