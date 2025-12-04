Ключевые моменты:
- Никита Шеремет установил юниорский мировой рекорд в финальном заплыве эстафеты 4х50 м вольным стилем (20,84 сек).
- Рекорд стал частью серии успехов спортсмена в 2025 году, включая золото на юниорском чемпионате мира в Отопэне.
- Никита является воспитанником одесской школы «Динамо», тренируют его Алла Тимофеева и Александра Курбанова.
Во время выступления на чемпионате Европы по плаванию в Люблине Никита Шеремет установил юниорский мировой рекорд в финальном заплыве эстафеты 4х50 м вольным стилем, завершив первый этап с результатом 20,84 секунды.
Успех на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (25 м) в Люблине продолжает серию рекордных достижений спортсмена в 2025 году.
В августе на юниорском чемпионате мира в румынском Отопене Никита выиграл «золото» на дистанции 50 м вольным стилем с временем 21,75 секунды, сравнявшись с юниорским мировым рекордом американца Майкла Эндрю и установив рекорд соревнований и Украины.
Никита Шеремет — воспитанник Одесской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо». Его тренируют тренеры-преподаватели Алла Тимофеева и Александра Курбанова.
Читайте также:
- Одесский боксер завоевал бронзу на чемпионате Европы U-23;
- Одесситка Анжелика Терлюга принесла Украине первую медаль ЧМ-2025, выиграв «бронзу» в Каире;
- Юная гимнастка Саша Паскаль выиграла «золото» на всеукраинском турнире в Одессе.