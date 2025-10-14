Ключевые моменты:

Соревнования прошли в Киеве с 5 по 10 октября 2025 года.

Анастасия Коваленко выиграла оба своих боя в весовой категории, завоевав два «золота»

Подробности соревнований

Студенческий чемпионат Украины по боксу прошел в Киеве с 5 по 10 октября. Среди сильнейших атлетов страны Анастасия Коваленко продемонстрировала бескомпромиссную борьбу в своей весовой категории. В двух поединках она одержала победу решением судей и уверенно поднялась на высшую ступень пьедестала.

Всего три месяца назад спортсменка перенесла операцию из-за разрыва плечевых связок. Врачи предсказывали долгую реабилитацию, однако благодаря упорным тренировкам и поддержке команды Коваленко успела восстановить форму и вернуться на ринг значительно раньше ожидаемого.

Первые шаги в боксе Анастасия сделала в Арцизской ДЮСШ под руководством Владислава Лозанюка, который разглядел ее потенциал и заложил фундамент техники. Нынешним наставником является Виктор Петриченко, с которым спортсменка продолжает совершенствовать тактику и готовиться к будущим турнирам.

