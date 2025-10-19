Ключевые моменты:

  • В понедельник, 20 октября, в Одессе и области облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков: дождь или снег не прогнозируются.
  • Температура воздуха днем составит 10-12°С в Одессе, 8-13°С по области; ночью 2-7°С.
  • Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с.
  • На дорогах видимость хорошая, опасные метеоявления не ожидаются.

Прогноз погоды в Одессе на 20 октября

В Одессе в понедельник облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 октября

По Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 8-13°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

