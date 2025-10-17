Ключевые моменты

Три чуда, которые увидела впервые

Первое, что бросается в глаза по пути к школе, — это стадион с искусственным покрытием, освещением и спортивным оборудованием. Отдельно расположен площадка с тренажерами.

На входе в школу — рамка с системой контроля доступа, металлодетектором. Здесь всех встречает школьный офицер полиции Игорь Григорьевич.

Пропускная система в школу действует второй год, родители и учителя этим довольны. Игорь обходит территорию, помогает в воспитательной работе, заботится о безопасности, сопровождает детей в укрытие во время воздушных тревог. Работы у Игоря хватает — в школе учатся почти 650 учеников, всякое бывает. «Порядка стало значительно больше», — считают родители и педагоги.

Первое, что удивило, — это укрытие. Я много езжу по школам, однако здесь увидела действительно большое укрытие, расположенное под всем зданием школы, с ремонтом, отдельными классами, мультимедийным оборудованием и проекторами. В укрытии есть резервное освещение, запасы воды, сухпайки и т. п.

Второе — зона разгрузки для отдыха и снятия стресса, где с детьми работает школьный психолог. Зона состоит из двух помещений с мягкой мебелью, множеством психологических игр, сенсорных материалов — чего там только нет.

Я попала на занятие по ароматерапии: рисуешь под музыку картинку из кофе, корицы, вдыхаешь ароматы… Очень успокаивает.

И третье чудо — STEM-лаборатория, где с помощью 3D-принтера дети делают детали и конструируют роботов.

В этом году в школе открыли класс «Защита Украины» с настоящими дронами, автоматами, учебными минами, интерактивным тиром, оборудованием для доврачебной помощи, средствами индивидуальной защиты, приборами ночного видения и т. д.

Большому хозяйству — большие деньги

Олег Ткаченко работает в школе 38-й год, семнадцать из них — директором.

Его отец — Владимир Ткаченко — руководил Тарутинской школой тринадцать лет.

— Отец был новатором в образовании — в девяностые он первым в районе взял 100 гектаров земли и открыл спецсчет, куда поступали деньги от аренды земли, которые тратились на школьные нужды. А я первым в бывшем Тарутинском районе перевел школу на автономное финансирование.

Согласно новому законодательству в прошлом году школьные земли были переданы в коммунальную собственность громады и выставлены на аукцион. Однако у нас есть договоренность с руководством поселкового совета, что арендная плата возвращается на наш счет.

Хозяйство у нас большое — детсад, два спортзала, столовая, пищеблоки, три школьных здания, стадион. Чтобы все это содержать, нужны средства. За годы войны мы начали сотрудничать с благотворительными фондами, грантовыми проектами, программами ЮНИСЕФ. Сегодня в каждом кабинете есть проекторы, мультимедийные доски, принтеры, компьютеры, ламинаторы. В школе и укрытии установлено 34 роутера. Со спецсчета мы обновили восемь кабинетов и уже получили новую мебель еще на пять. В этом году по проекту «ДОККА» у нас состоится обустройство двух кабинетов в укрытии. Цель на 2026 год — капитальный ремонт пищеблока.

По рейтингу среди 352 школ Одесской области по итогам НМТ мы — в двадцатке лучших. Почти каждый год выпускаем золотых медалистов. За последние три года шесть наших учеников сдали НМТ на 200 баллов. Также наши ученики — постоянные победители и призеры в областных соревнованиях, конкурсах, в конкурсе Малой академии наук, областных олимпиадах и т. д.

Меня волнует будущее лицея. Многие родители с детьми уехали за границу. Сможем ли мы в 2027 году сохранить статус лицея согласно новым требованиям образовательной реформы — 90 детей на параллели, пока ответить не могу.

Сейчас образование должно готовить ученика к тому, как действовать в меняющемся мире. Я сам учитель истории и понимаю, что именно сегодня происходят необратимые исторические процессы. И наши дети должны быть готовы переживать их вместе с нами.

Переехала из Херсона и была удивлена

Оксана Кострова, заместитель директора по воспитательной работе:

— Я переехала в Бессарабское из Херсона во время войны. Просто приехала к родственникам. А потом, когда поняла, что возвращения в Херсон для меня нет, сняла квартиру и пошла работать в школу.

И хотя раньше работала в школе, была поражена современным оборудованием Бессарабского лицея. Приняли меня здесь хорошо, быстро нашла общий язык с коллективом.

На сегодня в 28 классах обучается 654 ученика. В школе есть восемь инклюзивных классов, где учатся 11 детей с особыми потребностями. Обучаются 18 детей-переселенцев — есть такие, что остались без родителей из-за войны. С ними работает психолог Екатерина Линкар.

Будут дети — будет и лицей

Анна Бучкова, заместитель директора по учебной работе:

— Меня очень беспокоит, что из-за войны количество детей уменьшается. Сейчас в начальной школе учатся 232 ребенка, в этом году всего два первых класса — 51 ребенок. И с каждым годом — все меньше.

Идет обсуждение, чтобы в 2027 году в старшие классы собирать детей со всего бывшего Тарутинского района, но для этого нужен интернат. Хорошо, что наша школа оборудована, однако главное — чтобы у нас были дети, тогда и лицей будет.

О жизненно необходимых знаниях

Григорий Церковный, учитель физкультуры, основ здоровья и предмета «Защита Украины»:

— Наши дети — постоянные победители в спортивных соревнованиях, в военно-патриотической игре «Сокол-Джура», по волейболу, футболу, баскетболу. 51 наш спортсмен получает стипендию за спортивные достижения. Только в этом году наши юноши заняли первые места в области по спортивному туризму, по волейболу, баскетболу, в Всеукраинской физкультурно-оздоровительной игре Cool Games, по футзалу во Всеукраинской школьной лиге «Плечом к плечу».

В этом году в лицее обустроили кабинет «Защита Украины». Ученики изучают тактику, дроны и беспилотные системы, современное вооружение, тактическую медицину, топографию, основы стрельбы, кибербезопасность. Кто-то считает, будто предмет «Защита Украины» чрезмерно «военно ориентирован». Скажу так: молодежи жизненно необходимы эти знания, чтобы защитить себя, близких, страну.

Роботы тоже берут призы

Мария Табанова, руководитель STEM-лаборатории:

— По специальности я преподаватель химии и биологии, однако всегда увлекалась информатикой. Поэтому, когда мне предложили пройти курсы повышения квалификации по направлению информатика-робототехника, с удовольствием согласилась.

Желающих заниматься в STEM-лаборатории очень много. Занятия в кружке бесплатные. Но принять всех не можем, потому что пока мало комплектов деталей для сборки роботов. Мы их делаем на 3D-принтере, однако катушка для него стоит 3–4 тысячи гривен, а изготовить из нее можно лишь 2–3 детали. Однако даже из того, что имеем, дети создали двух роботов, которые заняли на Всеукраинском конкурсе второе и третье места. В лаборатории есть и кружок «Юные программисты», где дети знакомятся с основами программирования.

О Бессарабском лицее — ученики и родители

Сашко, 3-А класс, переселенец из Херсонской области:

— Мне школа очень нравится, у нас хорошая учительница, много друзей. Класс красивый, много игр. И поселок красивый — здесь так тихо, спокойно. Наша школа — лучшая.

Анна, 10-Б класс:

— У нас очень современная школа, хорошие учителя. Особенно нравятся два спортзала, стадион с искусственным покрытием.

Я играю в волейбольной команде, у нас много наград. Ездим на разные соревнования. Мне интересно здесь учиться.

Мария Иванова, мама ученика:

— Я довольна, что в школе бесплатное питание детей. Поварá готовят отлично, моему сыну нравятся обеды. Для меня как для мамы очень важно знать, что мой ребенок не голоден, пока я на работе.

Федор Попов, отец ученика:

— Меня радует, что в школе сделано хорошее укрытие. Когда началась война, дети учились дистанционно — по-моему, это не учеба, а какие-то мучения. Потом — в две смены, потому что сначала укрытие не было рассчитано на всех учеников. Это тоже было неудобно. Сейчас же школа работает в нормальном режиме, и это очень важно.

Оксана Маева, мама ученицы:

— Для меня главное — качество знаний, которые получает моя дочь в школе. В лицее работает сильный педагогический коллектив. После окончания лицея почти все дети поступают в вузы, колледжи.

Справка «ОЖ»

Бессарабская школа основана в 1940 году. Находится в трех зданиях, два из них — двухэтажные. Вместе со стадионом, тренажерной площадкой и всеми постройками занимает площадь пять с половиной гектаров.

