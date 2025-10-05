Ключевые моменты

Дети воспринимают школу как наказание

Владимир Белали, житель села Лиманское Ренийской громады:

– Значительную роль в моей судьбе сыграла Бинора Григорьевна Лужецкая, которая преподавала историю. Я даже поступал в Кишиневский университет на исторический факультет, но на экзамене по французскому получил двойку. Историком не стал, но всю жизнь увлекаюсь этой наукой. Если смотрю фильмы, то только исторические. Поступил в Кишиневский сельхозтехникум и всю жизнь проработал агрономом. Когда у меня в подчинении было около шестидесяти трактористов и комбайнеров, часто вспоминал и брал пример с учительницы физики Екатерины Петровны Строя, которая была к нам очень строга и требовательна – к механизаторам нужен был такой же подход.

Если сравнивать современных школьников с детьми нашего поколения, то это – небо и земля. Мы любили учиться, и к нам учителя предъявляли высокие требования. А сейчас дети воспринимают школу как наказание. Я думаю, что педагогам сейчас очень трудно работать – у детей слишком много прав.

Воспитывают гаджеты

Мария Алинчан, жительница города Вулканешты (Молдова):

– Мне в школе очень нравились уроки математики, которые вела чета Марашлец – Иван Федорович и Анна Владимировна. Я мечтала стать математиком, но не удалось. Однако окончила экономический факультет политехнического института и всю жизнь проработала в государственном банке Молдовы. Закончила карьеру на должности директора филиала в Вулканештах.

Если сравнивать поколения детей, то скажу так: нас воспитывала преимущественно улица, а сейчас детей больше «воспитывают» гаджеты.

Родители предпочитают заплатить

Валентина Бартян, жительница города Рени:

– Педагогами были две мои тетки, и они отговаривали меня от карьеры учителя – эта работа забирает все твое время. Несмотря на уговоры, я поступила в Кишиневский пединститут имени Иона Крянге, на математический факультет. Когда проходили практику, методисты всегда удивлялись: «Валя, откуда ты знаешь, как нужно вести урок?». А я просто делала так, как мои учителя в школе. Лучше наших учителей не было и нет.

Как прекрасно преподавали математику Анна Владимировна Марашлец и ее муж Иван Федорович! Каждый день – что-то новое. Мы выпускали математические стенгазеты, разгадывали математические кроссворды и ребусы. Моя жизнь была связана с царицей наук: я работала на кафедре математики пединститута, потом – в информационно-вычислительном центре Ренийского порта, в банковской сфере.

Во времена нашего детства школьников воспитывали трудом. Ренийская школа №4 имела большой участок земли, у каждого класса – свой надел. На этом огороде дети сеяли, пололи, собирали урожай. А сколько цветов было в школе! Мы доставали ведрами воду из колодца и поливали их. После окончания учебного года мы своими руками делали ремонт в школе – белили, красили, наводили порядок. А сейчас родители возмущаются, если детей просят что-то сделать в школе. Они лучше соберут деньги и заплатят, чтобы кто-то другой навел порядок. Школьники даже не убирают в своих кабинетах после уроков.

Жили мы бедно, но имели детство

Валентина Гусак, жительница города Страшены (Молдова):

– Своих учителей, честно говоря, я не запомнила. Я, девочка из села Фрикацей, восемь классов училась в местной школе, среднее образование получала, как многие другие дети из сел, в городской школе. А жили мы в интернате. Среднее образование позволило продолжить обучение: я всю жизнь проработала на железной дороге на руководящих должностях.

Все говорят, что время нашего детства было тяжелым. Да, жили бедно, но мы имели детство. Родители целыми днями были на работе, а на нас оставалось хозяйство – овцы, коровы, поросята. Но мы всегда находили время поиграть с друзьями. Из любимых игр были прятки – разбегались по всей округе.

У меня выросла дочь – у нее нет подруг. Вместо них – мобильный телефон. И у всех моих знакомых дети тоже так растут – с телефонами вместо живого общения.

Сейчас детям очень трудно – они не видят будущего

Ксения Сары, жительница города Рени:

– В течение многих лет после окончания школы я поддерживала связь с моей учительницей Бинорой Григорьевной Лужецкой – она для меня была второй мамой. Как-то на уроке физкультуры мне стало плохо. В то время мама тяжело болела, и все заботы о моем здоровье взяла на себя учительница. Она отвела меня к врачам. Когда положили в больницу, Бинора Григорьевна каждый день меня навещала.

Наши учителя воспитывали в нас прежде всего человечность, порядочность, отзывчивость. Если у человека случилась беда, горе, старшие говорили: надо помочь.

Если сравнивать поколения школьников, они отличаются потому, что отличаются времена. Я считаю, что время нашего детства было золотым, потому что была стабильность. Мы знали, что после школы бесплатно получим профессию, гарантированно получим рабочее место. А сейчас детям очень трудно – они не видят будущего. Люди живут сегодняшним днем – неизвестно, что будет завтра.

Один телевизор на всю улицу

Афанасий Брагар, житель города Рени:

– Первой учительницей была Полина Петровна – фамилию, к сожалению, забыл. Но помню, как она проводила уроки: к каждому подходила, подсказывала, помогала. Мы плакали, когда прощались с ней в четвертом классе. Наши учителя были требовательными, учили нас трудолюбию, старательности. После школы я работал на целине, потом вернулся в родной Рени и сорок лет проработал водителем на предприятиях города.

Если сравнивать поколения учеников, то у нас была сложнее жизнь. Пришел из школы, нужно было в первую очередь выполнить задание, которое дали родители – фрукты собрать, грядки прополоть. Потом – накормить домашних животных. Мы не знали, что такое телефоны, в нашей семье даже телевизора не было. На нашей улице телевизор был только у дяди Савы – и мы бегали к нему смотреть футбол. А сейчас такое впечатление, что дети рождаются с телефонами в руках.

Но нашим детям и внукам достались другие испытания – война. Слава воинам, которые нас защищают. Хочу, чтобы скорее закончилась война, чтобы не гибли наши дети и внуки.

Не знают таблицу умножения

Анастасия Андреевна Лысенко всю жизнь преподавала математику. Она уже давно на заслуженном отдыхе, но и до сих пор к ней ходят дети – подтянуть непростой предмет. Мы попросили педагога сравнить поколения учеников и педагогов.

– И сейчас есть школьники, которые старательно учатся, но большинство современных детей не тянутся к знаниям, а ищут какого-то легкого пути решения вопросов, – говорит Анастасия Андреевна. – У меня есть ученики седьмых и восьмых классов, которые не знают таблицы умножения. Считают так: есть калькулятор, гаджеты – зачем учить наизусть таблицу? При таком подходе к учебе в голове мало знаний остается – обидно.

Когда я работала в школе, для нас ученики были как родные дети. Если кто-то в моем классе вел себя не так, как надо, то коллеги говорили: «Ваш Валера…» или «Ваш Ваня…». И они действительно были и есть все мои дети. Очень приятно, что бывшие ученики меня не забывают, приглашают на встречи, звонят, поздравляют на улице – мы постоянно общаемся.

Недавно выпускники Ренийской школы №4 1970 года собрались на встречу – впервые через 55 лет после получения аттестатов о среднем образовании. Каждому было о чем рассказать. Например, Михаил Тофан сорок четыре года водил локомотивы, а Михаил Бунулу еще до сих пор работает в Ренийском порту: его, непревзойденного мастера по ремонту портового оборудования, приглашают на помощь. Бывшие ученики благодарили своих учителей, которые были для них вторыми родителями и дали путевку в жизнь.

