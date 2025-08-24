Ключевые моменты

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 7:15 по местному времени Румынии.

Эпицентр — на глубине более 107 км в районе Вранча.

Толчки почувствовали жители Одесской области.

Подобные землетрясения во Вранче случаются регулярно, зона считается одной из самых опасных в Европе.

Самое мощное землетрясение здесь произошло в 1977 году — тогда погибли более 1,5 тысячи человек.

Землетрясение во Вранче: что известно и почему оно опасно

По данным Национального института исследований и разработок в области физики Земли Румынии (INCDFP), толчки зафиксированы на глубине 107,7 километра. Ближайшие к эпицентру города — Фокшань, Бузэу, Брашов и Бирлад.

Сейсмологи объясняют, что большая глубина толчков делает их ощутимыми на больших территориях. «Вранча — это уникальная зона, способная давать сильные землетрясения магнитудой более 7 баллов. Именно поэтому даже средние толчки могут ощущаться за сотни километров от эпицентра», — отмечают в румынском институте.

Для Одесской области такие явления не новы. Лишь за последние три месяца жители региона несколько раз сообщали об ощутимых колебаниях земли после землетрясений в соседней Румынии. Самый сильный из последних — в мае этого года, когда в Измаильском районе люди проснулись от толчков магнитудой 4,2.

История напоминает, что недооценивать зону Вранча нельзя. Одно из самых сильных землетрясений здесь произошло 4 марта 1977 года — его магнитуда достигла 7,4, а жертвами катастрофы стали более 1,5 тысячи человек в Румынии.

