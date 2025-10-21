Ключевые моменты:

  • Серия землетрясений зафиксирована в период с 13 по 20 октября
  • Эпицентры расположены в зоне Вранча, Румыния — вблизи границы с Одесской областью.
  • Вранча является самой активной сейсмической зоной Карпатского региона

Подробнее о землетрясениях

В течение недели вблизи границы Одесской области и Румынии сейсмологи зарегистрировали несколько землетрясений. Все они имели эпицентры в зоне Вранча — регионе в Румынии, известном высокой сейсмической активностью. Этот район расположен в Восточных Карпатах и считается одним из самых опасных сейсмических очагов Европы.

Зона Вранча регулярно генерирует землетрясения различной магнитуды, некоторые из которых могут ощущаться не только в Румынии, но и в соседних странах, включая Молдову и Украину. Хотя точные данные о магнитуде зарегистрированных за эту неделю событий не уточняются, сам факт серии толчков является сигналом для усиления мониторинга.

