Самые сильные землетрясения, какие были в Одессе

Многих одесситов не на шутку всполошило землетрясение 16 сентября 2024 года. «Одесская жизнь» решила напомнить своим читателям, какие землетрясения случались в нашем городе и какими были их последствия.
Итак, вот пять самых мощных землетрясений, которые ощущала Одесса за время своего существования.
26 октября 1802 года
На первом месте оказалось землетрясение, произошедшее 26 октября 1802 года, которое было связано с сейсмической активностью в зоне Вранча и имело мощность примерно в 7,5 баллов. Тогда были разрушены непрочные временные жилища и погибли несколько человек. Именно эта катастрофа оказала влияние на дальнейшую планировку города, чьи улицы изначально были узкими, как было принято в 18 веке, но после землетрясения градостроители решили увеличить ширину улиц, чтобы избежать в будущем жертв и сплошных завалов, если подобное повторится.
26 ноября 1829 года
Второе место по мощности принадлежит землетрясению, которое произошло в Одессе 26 ноября 1829 года. Тогда жители города почувствовали три подземных толчка, самым мощным из которых был второй (около 6 баллов по современной шкале Рихтера). В результате в штукатурке домов появились трещины, были разрушены печи, а в церквях даже попадали иконы. Это землетрясение сопровождалось очень сильным гулом.
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23 января 1838 года
Очень сильными были подземные толчки, которые одесситы ощутили 23 января 1838 года. Их мощность составила 6 баллов (по нынешней шкале Рихтера), а длилось оно около 2 минут. Это землетрясение привело к образованию трещин в штукатурке большей части кирпичных домов, некоторые были разрушены. Трещины также образовались в арках некоторых каменных мостов, а с колокольни греческой церкви даже упал крест. Во время толчков слышался сильный гул, а в некоторых домах закрытые ставни и двери пришли в движение. Наиболее ощутимым эти толчки были для судов, стоявших в гавани Одессы.
Стоит напомнить, что шкала Рихтера, по которой мы сейчас оцениваем силу землетрясений, появилась только в 1935 году, и поэтому оценки относительно силы подземных толчков до этого года весьма относительны. И остается не совсем ясным, как их определяли ранее – возможно, по описанию разрушений, если таковые были
10 ноября 1940 года
Спустя 100 лет Одессу опять сильно трусило. Произошло это 10 ноября 1940 года, когда мощность землетрясения составила 7 баллов, а продолжалось оно почти 3 минуты. Тогда люди ощутили два сильных толчка, в квартирах падали предметы, а в обсерватории остановились все часы. Люди в панике выбежали на улицы, в части домов обвалились карнизы, стены и балконы, а вагоны на железной дороге двигались самопроизвольно. После этого происшествия в капитальной стене гостиницы «Москва» появились трещины.
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4 марта 1977 года
Еще одно сильное землетрясение произошло в Одессе 4 марта 1977 года. В результате подземных толчков, средняя мощность которых по городу была 6 баллов, во многих домах осыпалась и отвалилась штукатурка, а также образовались новые трещины. Были повреждены некоторые дымовые трубы. Толчки ощущались ночью, и многие одесситы повыбегали на улицу. Землетрясение также сопровождалось сильным подземным гулом.
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Источник: odessamedia.net