Легендарная «Байрактар» появилась за несколько часов благодаря полковнику ВСУ Тарасу Боровку и получила мировую популярность.

Песня «Будет тебе, враже» создавалась в домашних условиях, но передала искренние эмоции и боль украинцев.

Произведения военного времени вдохновляли, поддерживали военных и мирных жителей, становились символом сопротивления.

Артисты верят, что после Победы появится новый раздел — «Песни Победы».

«З бандитів російських робить примар – Байрактар»

22-ый год стал новой точкой отсчета для всей страны, коренных изменений претерпевает и музыкальное искусство. Часть наших певцов, шоуменов, артистов надели военную форму, а другая – превратили свою песню в оружие. Они подбадривали своим творчеством гражданских, давали концерты в госпиталях, на передовой и в воинских частях. Песни войны писались будто на одном дыхании, в них артисты выливали свою боль, ненависть и надежду. Свои музыкальные произведения начали создавать и защитники.

– Первые дни полномасштабного вторжения. На Киев движется длинная колонна российской техники. Ее голову и хвост разбивают байрактары. И тогда я получил от своего командира задание как-то «подкрепить» байрактары в медиапространстве хоть какой-то информацией, – вспоминает полковник ВСУ Тарас Боровок, – И мне как будто что-то прямо бахнуло в голову. Я сел и за 15 минут написал этот текст. А уже через полтора-два часа полностью сделал всю песню «под ключ». Тогда все делалось очень быстро, на коленке. Но у меня получилось. Она получилась!

Мы выложили ее сразу, или 28 февраля или 1 марта, на свою страницу Сухопутных войск в фейсбуке. И были удивлены – насколько она стала популярной и увеличила нашу аудиторию.

Она была популярной не только в Украине. Был даже такой мейнстрим – выражать протест под российскими посольствами в разных странах именно под нашу песню. Помните, когда в Анкаре встречали возглавляемую Лавровым делегацию, там вся площадь была забита людьми, все пели, а из громкоговорителей звучало – «Байрактар»!

Ко мне официально обращалось где-то с 50 групп и певцов, которые хотели получить разрешение на исполнение этой песни. Были созданы версии более чем на 20 языках, даже на корейском и японском.

Однако, самое главное значение этой песни социальное. С ее помощью удалось переключить этот внутренний эмоциональный рубильник из положения «жертва» в положение «победитель». Песня дала надежду, оптимизм и решимость взяться за борьбу. Я этим очень горжусь! Поэтому решил продолжить эту тенденцию, поэтому со временем появляются песни о «Хаймарс», F-16 и другие произведения на военную тематику. Есть в моем активе и произведения в память о наших героях.

«Буде тобі, враже, так, як відьма скаже»

Хотя эти строки по сути являются проклятием, в 22-м они были как никогда органичными и созвучными пожеланиям тысяч женщин-украинок, которые тогда и сейчас были настроены только на одно – сохранить своих детей и внуков. Именно поэтому песня «Буде тобі, враже» была и остается востребованной.

– Это не первая музыкальная композиция, которая создавалась в начале войны. Первой была «Батько наш Бандера», а впоследствии уже «Враже». Я являюсь автором музыки к этой песне, которая была написана на стихи Людмилы Боровой, исполнила ее наша группа «Энджи Крейда», – вспоминает основатель группы Алексей Казанцев, – Нашей вокалисткой тогда была Ангелина Каташинская, которая на момент начала войны жила у родителей на Житомирщине. Поэтому мы работали над произведением с помощью интернета и телефона: Ангелина записывала голос, присылала мне, я делал правки.

Я когда прочитал стихотворение «Враже», сразу представил как оно будет звучать и решил во что бы то ни стало положить его на музыку. Ангелина записывала песню дома, поставив микрофон на стеклянную банку вместо стойки. Пела на фоне записанного баяна. Если прислушаться к этой песне, слышно, как вибрируют колонки ее компьютера. Я послушал и, хотя солистка была готова перепеть, не стал этого делать, ведь в то время мы писали не хиты. Главное, чтобы это резонировало с желаниями украинцев и было написано на украинском. Я сел на табуретку на своем балконе и начал писать музыку к песне, дальше нарезал простенький видеоряд. Главное в таком продукте не столько музыкальная безупречность, сколько душа и сущность. Когда Ангелина ее пела, в ее голосе слышно то отчаяние, злобу, боль за родителей, ведь рядом с их домом разрывались снаряды и шли колонны вражеской техники. Все эти эмоции там ярко ощущались. Уже когда была возможность записать песню качественнее, воспроизвести это эмоционально во второй раз было сверхсложной задачей. У нас уже была другая вокалистка и пока она «не пережила» при каких условиях писалась эта песня, ничего не получалось.

Когда через месяц у нас было где-то 300 тысяч просмотров, мы решили это отпраздновать – купили 3 кило креветок. Через неделю было уже 500 тысяч, мы купили 5 кило креветок. А когда уже был миллион, я сказал: ну, мы во-первых, столько не съедим, а во-вторых, наш бюджет этого не выдержит.

И через несколько лет слушатель чувствует эти искренние эмоции исполнителей: каждые два месяца ее слушают и просматривают клип еще миллион человек. И это несмотря на довольно простой видеоряд.

Некоторые музыкальные критики не одобряют создание песен впопыхах, мол, можно было бы сделать качественнее. Я горжусь, что приобщен к такому явлению, как «байрактарщина». У меня четкая позиция – лучше «байрактарщина», чем неискренняя, российская попса. Я за то, чтобы музыка жила, побуждала, вдохновляла. Уверен, что когда война закончится, эти песни не забудутся. Благодаря всем тем эмоциям, которые люди переживали, они будут эту музыку слушать.

Мы искренне верим, что в истории нашей музыки в ближайшее время появится раздел «Песни Победы». И даже самый придирчивый музыкальный критик не увидит в этих песнях никаких недостатков.

