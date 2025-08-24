А еще сегодня мы расскажем вам:

Сколько стоит килограмм денег?

Каков вес Колокола Христа?

Сколько квартир можно разместить на Почте?

Где вы можете найти сокровища Зикандра?

Кирха — символ веры и выносливости

Одним из главных символов Тихого центра стал лютеранский Собор Святого Павла — известный в Одессе как Кирха. История храма перекликается с судьбой самого города: взлеты, падения, разрушительные пожары и восстановление благодаря неравнодушным людям.

Его строительство началось в начале XIX века по проекту молодого архитектора Франца Боффо. Несмотря на неудачу на старте (часть фасада обрушилась), архитектор не остановился и оставил после себя более трех десятков других архитектурных шедевров Одессы. Новый, перестроенный в конце XIX века храм поразил современников своим величием.

При советской власти святыня подверглась разрушениям и профанации: здесь были склад, спортзал и даже прачечная, а в 1976 году пожар превратил величественное здание в руины. Но в 1990-х годах началось его возрождение. Реставрацию завершили в 2010 году, потратив 6,5 миллионов евро. Сегодня Кирха снова действует — здесь проходят службы и традиционные бесплатные концерты органной музыки. Колокол Христа весом в тонну подарил Одессе город-побратим Регенсбург.

Дворец связи: величие и забвение

Еще одна визитная карточка района — одесский Главпочтамт. Открытый в 1895 году по проекту архитектора Харламова, он стал первым в Российской империи Центром связи. Его называли Дворцом связи: фасад украшал Садовую улицу, а величественный зал с высокой стеклянной крышей напоминал современные вокзалы.

В советское время здесь круглосуточно работал пункт междугородной и международной связи. В зале можно было отправить телеграмму или денежный перевод, а в подвале хранили … копейки из телефонных автоматов, которые не считали, а взвешивали: килограмм монет равнялся десяти рублям.

Сегодня, во времена интернета и почтоматов, здание почти утратило свою функциональность. Его огромные площади больше не используются по прямому назначению, а будущее Дворца будет решаться уже после войны.

Новый базар и легенда Зикандра

Главным рынком района является Новый базар, основанный в первой половине XIX века. Когда-то здесь открыли и величественный храм, и первую в империи винодельческую станцию. Но под землей, среди катакомб, спрятано и более мрачное наследие. В 1870-х годах здесь промышлял бандит Зикандр, который похищал девушек для продажи в османские гаремы.

Когда полиция наконец разоблачила банду, катакомбы заминировали порохом. Во время взрывов главарь вместе с сокровищами остался под Новым базаром навсегда. Так исчезла новобазарная катакомба, но легенда о сокровищах жива до сих пор.

Первая больница и борьба с эпидемиями

На улице Пастера в 1802 году началось строительство первой одесской больницы. Первым главным врачом стал итальянец Иван Францович Капелло, который, несмотря на отсутствие российского диплома, спасал одесситов и даже погиб во время чумной эпидемии 1812 года.

Именно здесь впоследствии работали Пирогов и Склифосовский, а современная Инфекционная больница хранит это наследие по сей день. Рядом возвышается кафедральный Собор Рождества Христова (1814) — храм, который и сейчас остается духовным центром для тысяч одесситов.

Одесситы — главная ценность

Тихий центр сегодня — это не только архитектурные памятники или старинные рынки. Это место, где живут настоящие одесситы — носители юмора, изобретательности и особой жизненной энергии. Здесь до сих пор не «ходят на базар», а «делают базар».

Этот район формировался для людей и благодаря людям. И именно его жители остаются главными творцами одесского духа, который не исчезает ни при каких обстоятельствах.

