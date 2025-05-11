Как пишут местные Телеграм-каналы, наиболее ощутимым это землетрясение было в районе Измаила и Рени.
Мониторинговые услуги сейсмической активности показывают, что эпицентр землетрясения находился в Румынии.
В Национальном научно-исследовательском институте физики Земли (Румыния) отметили, что подземные толчки магнитудой 4.6 произошли в сейсмической зоне Вранча. Землетрясение произошло на глубине 140 км.
Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.
Напомним, вечером 18 апреля текущего года в сейсмической зоне Вранча на территории Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. Толчки могли почувствовать жители Измаильского района Одесской области.
А утром 24 марта этой же сейсмической зоне произошло легкое землетрясение магнитудой 3,9, которое также могли почувствовать жители Измаильского района.
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