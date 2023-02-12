Возможно ли сильное землетрясение в Одессе – ответ сейсмолога

Таких разрушительных землетрясений, какое произошло недавно в Турции, в Украине быть не может. Но волны от сильных толчков могут задеть район Бессарабии в Одесской области.

Об этом рассказал сейсмолог НАН Украины Александр Кендзера в эфире всеукраинского телемарафона новостей.

В Турции 6 февраля произошло землетрясение силой около 8 баллов. По последим данным, погибло около 24 тысяч человек. грозит ли подобная опасность Украине и Одесскому региону, в частности?

Александр Кендзера рассказал, что в соседней Румынии есть зону Вранча. Там не исключена вероятность такого же сильного землетрясения, что и в Турции. Потому что она расположена на той же сейсмоактивной плите, что и Турция. Также местные сейсмоактивные зоны зафиксированы возле Крыма и Закарпатья.

Если в зоне Вранча произойдет мощное землетрясение, его волны докатятся до Украины, заденут в первую очередь регион Бессарабии. Но сила толчков при этом уже уменьшится в разы, если сравнивать с эпицентром.

Эпицентров же сильных землетрясений на территории Украины быть не может.

Подробно, возможно ли в Одессе сильное землетрясение, мы разбирали в публикации:

Землетрясения по всему миру — что будет с Одессой? (видео)

Также ранее «Одесская жизнь» рассказывала подробности трагедии, которая произошла в Турции, после мощных подземных толчков силой в 8 балов по шкале Рихтера.

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Фото иллюстративное