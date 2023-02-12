Новости Одессы и Одесской области

Возможно ли сильное землетрясение в Одессе – ответ сейсмолога

Возможно ли сильное землетрясение в Одессе – ответ сейсмолога

Таких разрушительных землетрясений, какое произошло недавно в Турции, в Украине быть не может. Но волны от сильных толчков могут задеть район Бессарабии в Одесской области.

Об этом рассказал сейсмолог НАН Украины Александр Кендзера в эфире всеукраинского телемарафона новостей.

В Турции 6 февраля произошло землетрясение силой около 8 баллов. По последим данным, погибло около 24 тысяч человек. грозит ли подобная опасность Украине и Одесскому региону, в частности?

Александр Кендзера рассказал, что в соседней Румынии есть зону Вранча. Там не исключена вероятность такого же сильного землетрясения, что и в Турции. Потому что она расположена на той же сейсмоактивной плите, что и Турция. Также местные сейсмоактивные зоны зафиксированы возле Крыма и Закарпатья.

Если в зоне Вранча произойдет мощное землетрясение, его волны докатятся до Украины, заденут в первую очередь регион Бессарабии. Но сила толчков при этом уже уменьшится в разы, если сравнивать с эпицентром.

Эпицентров же сильных землетрясений на территории Украины быть не может.

Подробно, возможно ли в Одессе сильное землетрясение, мы разбирали в публикации:

Землетрясения по всему миру — что будет с Одессой? (видео)

Также ранее «Одесская жизнь» рассказывала подробности трагедии, которая произошла в Турции, после мощных подземных толчков силой в 8 балов по шкале Рихтера.

Читайте также:

Во время землетрясения в Турции там был одесский “Черноморец”: что с командой?

Фото иллюстративное

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить