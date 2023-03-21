Чтобы землетрясение врасплох не застало    

Недавно «Одесская жизнь» рассказала о нескольких аспектах ужаснувшего весь мир землетрясения в Турции. А теперь мы проинформируем о еще одной грани этой темы. Известно ведь — «владеешь информацией — владеешь ситуацией».

Собачья верность

Очень многие из вас, уважаемые читатели, слышали историю японской собаки Хатико, многие годы привыкшей встречать хозяина на вокзале, куда он приезжал с работы. Но однажды хозяин не вернулся,он умер на работе. Девять лет после этого верный пес ежедневно, в любую погоду, приходил на вокзал и дожидался прихода «своего» поезда. Поняв, что хозяина нет, Хатико уходил, чтобы вернуться завтра. Когда он в 1935 году умер, похоронили его в Токио рядом с могилой хозяина. Вся Япония знала эту душещипательную историю, день смерти Хатико был объявлен днем национальной скорби. А годом ранее этому псу породы акита-ину на той железнодорожной станции прижизненно поставили памятник.

А вот историю немецкой овчарки Джульбарс, памятник которой установлен над местом его захоронения на старом кладбище Ашхабада, знает намного меньше народу. Эта история и еще несколько ей подобных, о других собаках из Ашхабада описаны в специальной литературе по землетрясениям.

Собака-спасатель

Речь идет о печально известном землетрясении в столице Таджикской ССР в начале октября 1948 года. Эпицентр был прямо под городом, баллы — почти максимум по шкале Рихтера, дело было ночью…Погибли десятки тысяч жителей, но точное число жертв навсегда осталось под грифом»совершенно секретно».

Причем здесь, спросите, собака, и почему вдруг в мусульманской(!) стране ее похоронили на людском кладбище (хотя, впрочем, это идет вразрез и с христианством)?

У некоего жителя Ашхабада незадолго до этого родился сын — долгожданный наследник. Пригласил он полный дом гостей, пир горой до глубокой ночи затянулся. А во дворе Джульбарс на цепи аж дуреет от лая, беснуется, рвется. В конце-концов порвал ошейник, ворвался в дом, схватил в зубы запеленутого грудничка — и молнией в окно выпрыгнул. Хозяин и гости за ним рванули — дитя отбирать у взбесившегося пса. Через минуту земля встала дыбом, и дом, откуда выбежало это множество людей, мгновенно превратился в руины. А к хозяину вскоре подбежал Джульбарс и положил к его ногам целого и невредимого мальчонку. Собачий век куда короче человеческого. На памятнике этой немецкой овчарке благодарные люди выбили «Джульбарсу. Спасибо за жизнь!» И ниже — несколько десятков фамилий…

Теперь, думается, ясно, что говорить мы будем об умении животных предчувствовать землетрясения. А то, что многие из них обладают такой способностью — это наукой подтвержденный факт. Как факт и то, что у многих из вас, уважаемые читатели, имеются домашние хвостатые любимцы — причем, не только собаки и кошки. И они, оказывается, даже аквариумные рыбки, если грамотно оценивать их поведение, могут загодя насторожить своих хозяев.

Кошки — эгоистичные сейсмографы

Среди лидеров этих индикаторов — кошки. Но они — эгоисты, и в отличие от собак не бросаются спасать хозяев. Зафиксировано много случаев, когда перед землетрясением кошки, не раздумывая, убегали из дому и возвращались уже после окончания катаклизма.

А перед ним кошки явно возбуждены, прижимают уши, их шерсть дыбом поднимается.Казалось бы без причины они начинают громко мяукать, прячутся, дрожат, просятся из дома. А иногда наоборот — цепенеют, впадают в ступор.

Наука еще точно не знает причин такого поведения кошек: то ли они микроколебания почвы чувствуют, недоступные даже приборам, то ли увеличение статического электричества, которое, как правило, предшествует землетрясению. Или ощущают тогда же появляющийся инфразвук, или изменение магнитного поля Земли.

Кстати, излучаемый в некоторых ситуациях планетой инфразвук уже давно «под подозреним». Наш слух воспринимает звуки частотой от 16 герц и выше, а инфразвук более низкий: наш мозг его не слышит, но может отреагировать…сумасшествием. И есть версия, что появление в загадочном Бермудском треугольнике совершенно исправных кораблей, идущих без экипажа, означает, что экипаж дружно выпрыгнул за борт, сведенный с ума излучаемым океаном инфразвуком.

Какие еще животные предчувствуют землетрясения

Собаки перед землетрясением ведут себя аналогично кошкам. Ученые Японии, а эта страна, как известно, один из мировых лидеров по количеству ежегодных землетрясений, в результате исследования поведения собак пришли к выводу, что за 1 — 2 часа до первого толчка у собак даже самых «мирных» комнатных пород резко возрастает агрессивность, они начинают кусаться. По свидетельствам владельцев собак за несколько минут до катастрофы они начинают выть,скулить, не способны усидеть на месте.

Допустим, у вас дома из хвостатых — только аквариумные рыбки. По опубликованным наблюдениям, они крайне чувствительны к тому же инфразвуку: за сутки до толчков они сбиваются в стайки, беспокойно поднимаются к поверхности. Вы жители сельских районов Одесчины? Тогда вам полезно знать результат работы итальянских ученых, снабдивших датчиками скорости коров и овец в некоторых хозяйствах сейсмоопасных районов Италии.

По результатам многомесячных наблюдений был сделан вывод, что животные приблизительно за 20 часов до толчков начинали метаться, проявляя повышенную активность. А вот история о поведении лошадей за 2 часа до начала вышеописанного ашхабадского землетрясения. На тамошнем конезаводе лошади срывались с привязи, дико ржали — ну как взбесились! Люди еле водворили их в конюшни, но за четверть часа до первого толчка табун, сломав напрочь ворота , вырвался на свободу. Вскоре конюшня рухнула…

Две специальные науки появились на нашей планете — биосейсмология и сейсмобиология. К концу прошлого века ученые определили, что из без малого полутора миллионов видов живых существ на планете 70 видов ощущают приближение землетрясения. Среди них — черепахи, лягушки, змеи, олени, канарейки, чайки, мыши, куры и утки, львы… Нас, «человеков», в этом списке нет. Ну что ж, зато интеллект позволяет нам понимать предупреждающие сигналы «братьев наших меньших». Так что жителям Одесчины, знающим, что «сейсмонеприятная» зона Вранча, увы, недалеко, следует запомнить вышеизложенное. И пусть оно никогда вам не пригодится!

Отметим, что «Одесская Жизнь» только сегодня сообщала что 20 марта 2023 года недалеко от Одесской области произошло землетрясение.

Валерий Боянжу

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