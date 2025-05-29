Как сообщает румынский Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), два слабых землетрясения магнитудой 3 и 3,4 балла по шкале Рихтера произошли сегодня утром в уезде Бузэу. Первое из них произошло на глубине 125,8 км, его зафиксировали в 3:08, а второе – в 3:45 по местному времени на глубине 144,4 км.

Стоит отметить, что в мае текущего года в Румынии произошло 18 землетрясений магнитудой от 2 до 4,4 баллов по шкале Рихтера.

Так, в ночь на 17 мая в зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла.

11 мая 2025 года, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Подземные толчки ощутили и жители юга Одесской области.