Ключевые моменты:

Утро 9 января: землетрясение магнитудой 3,5 балла в зоне Вранча (Румыния).

Толчки ощутили на юге Одесской области (Измаил, Рени).

Действия во время землетрясения.

Землетрясение произошло в Румынии

Утром 9 января вблизи Одесской области произошло землетрясение в сейсмической зоне Вранча в Румынии. Также слабые колебания были зафиксированы в Молдове.

Однако само землетрясение произошло в 05:50 в районе Вранча — известной сейсмически активной зоне Румынии. Его магнитуда достигла 3,5 балла. Добавим, что толчки почувствовали не только в Румынии, но и на юге Одесской области, в частности, в Измаиле и Рене.

По данным Национального института исследований и разработок физики Земли Румынии, эпицентр находился вблизи городов Фокшань, Бузеу и Брашов. В общем, толчки оказались слабыми и не привели к разрушениям или другим последствиям. Сейсмологи отмечают, что Вранча регулярно фиксирует тектонические движения.

Стоит отметить, что от 4 баллов толчки заметны для людей с умеренным качением люстр или посуды. А вот от 5 баллов возможны мелкие повреждения.

Чтобы защитить себя и родных во время землетрясения, эксперты советуют действовать по принципу «трех шагов»: пригнись, накройся, держись. К примеру, пригнитесь на пол, накройтесь крепким столом, держитесь за него рукой. Также нужно избегать окон, каминов, шкафов, ведь они могут свалиться. Не пользуйтесь лифтом и не бегите по лестнице.

Кстати, после основных толчков немедленно выйдите на открытый участок вдали от зданий, линий электропередач и склонов.

