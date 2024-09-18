В Украине возможно мощное землетрясение – оно захватит и Одессу: прогноз

Напомним, на днях в сейсмической зоне Вранча на территории Румынии произошло землетрясение, которое ощутили и жители Одессы и региона. При этом в Одесской мэрии сообщили, что информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала.

«Зона Вранча от нас никуда не денется. Сейсмическая активность в этой зоне будет проявляться еще несколько миллионов лет. Понятно, что спрогнозировать проявление катастрофического или сильного землетрясения невозможно. Мы знаем, что, скорее всего, большие землетрясения в сейсмической зоне будут. Когда они будут – завтра или через тысячу лет, мы сказать не можем. Может будут завтра, может, через неделю, может, через год, а может и через десять тысяч лет», – отметил эксперт.

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По информации специалистов, подземные толчки, подобные тем, которые ощутили жители Одесской области несколько дней назад, могут проявляться в областях Украины, близких к зоне Вранча – в частности, это юго-запад Одесской области, где возможны землетрясения с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера.

«Имея по соседству зону Вранча, к возникновению землетрясений нужно быть готовыми. Помочь в этом может карта общего сейсмического районирования территорий Украины. На ней четко показано, что наибольшая интенсивность землетрясения из зоны Вранча на территории Украины может достигать 7 баллов. Аналогичные толчки могут проявляться на почвах третьей категории на юго-западе Одесской области», – рассказывает директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Александр Кендзера.

Сейсмолог также добавил, что для того, чтобы избежать негативных последствий от землетрясений, в опасных регионах надо строить именно сейсмостойкие дома. А при проектировании и строительстве обязательно ориентироваться на документацию по сейсмическому районированию.

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