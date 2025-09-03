Ключевые моменты:

В Одессе прошла церемония прощания с тремя курсантами Института ВМС Украины;

Иван Бондаренко, Никита Ластовецкий и Александр Попов погибли от удара российского дрона в районе Вилково.

Прощание с павшими защитниками Украины прошло возле одесского Дома офицеров, на улице Пироговской. На церемонию прощания собрались сотни одесситов – родственники, друзья и однокурсники.

«Сегодня мы отправляем на небеса ангелов. И их мужество, их готовность защищать Родину – пример для всех нас. Быть курсантами сегодня – это мужество и отвага, это значит быть на передовой в служении родной земле и быть готовыми к самопожертвованию ради свободы и мира в Украине», – сказал в своем прощальном слове военный капеллан Василий Вирозуб.

Иван Бондаренко – уроженец Сараты. В сентябре ему должен был исполниться 21 год. Он с юности выбрал путь служения Украине. Его друзья и преподаватели отмечали упорство, дисциплину и инициативность курсанта. Он пользовался авторитетом среди товарищей и был настоящей душой коллектива. Мечтал достичь высот в военно-морском деле и решительно шел к своей цели, оставаясь сильным и целеустремленным.

Николаевцу Никите Ластовецкому навсегда останется 25 лет. До поступления в институт он проходил службу в одной из частей ВМС Украины и участвовал в боях за Мариуполь. Друзья и коллеги вспоминают его как человека с большим сердцем, преданного мужа и любящего отца. У него остался четырехмесячный сынишка.

21-летний Александр Попов начал свой путь еще в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, а затем продолжил обучение в институте ВМС. Преподаватели и сослуживцы вспоминают его как дисциплинированного, целеустремленного и ответственного курсанта. Александр проявлял искренность и открытость к людям, всегда умел поддержать и выслушать товарищей.

После церемонии панихиды гробы с героями накрыли государственными флагами Украины и отправили к местам захоронения.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг, 28 августа 2025 года, в дельте Дуная в Одесской области российские оккупационные войска поразили морскими дронами разведывательный корабль «Симферополь» – один из кораблей Военно-морских сил ВСУ.

Читайте также: Александр Фазлы и Валерий Петков — Болградский район потерял двух защитников.

Источник и фото – Думская