Новости Одессы и Одесской области

Одесситам показали, как 86 дней обороняли Мариуполь

Одесситам показали, как 86 дней обороняли Мариуполь

В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, в Одессе представили выставку «М86», посвященную 86 дням героической обороны Мариуполя.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, организатором выставки выступила ОО «Сердце Азовстали».

Как отметил посол экспозиции Николай Осиченко, летопись была создана самими защитниками, которые делились своими воспоминаниями и вещами. Он также напомнил, что Одесса стала вторым домом для многих мариупольцев.

А мэр Одессы Геннадий Труханов предложил сделать эту экспозицию мобильной, чтобы представить как на разных локациях украинских городов, так и за рубежом, чтобы люди помнили, через что пришлось пройти Мариуполю, который дал время на подготовку к обороне другим городам.

Выставка об обороне Мариуполя в Одессе2

Экспозиция работает с 1 по 7 октября возле Аллеи памяти павших героев в парке Т.Г. Шевченко.

Напомним, в последнее воскресенье сентября Мариуполь отметил свое 246-летие.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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