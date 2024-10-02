Одесситам показали, как 86 дней обороняли Мариуполь

Как сообщает пресс-служба мэрии города, организатором выставки выступила ОО «Сердце Азовстали».

Как отметил посол экспозиции Николай Осиченко, летопись была создана самими защитниками, которые делились своими воспоминаниями и вещами. Он также напомнил, что Одесса стала вторым домом для многих мариупольцев.

А мэр Одессы Геннадий Труханов предложил сделать эту экспозицию мобильной, чтобы представить как на разных локациях украинских городов, так и за рубежом, чтобы люди помнили, через что пришлось пройти Мариуполю, который дал время на подготовку к обороне другим городам.

Экспозиция работает с 1 по 7 октября возле Аллеи памяти павших героев в парке Т.Г. Шевченко.

Напомним, в последнее воскресенье сентября Мариуполь отметил свое 246-летие.

Читайте также: Мариуполь: от «русской весны» до кровавой бойни — история освобождения города.